苹果或在 WWDC 2024 上展示强化版 Siri 和 iPhone 16 的 AI 功能

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 10 日消息:苹果公司或将在 2024 年全球开发者大会（WWDC）上展示一款由大型语言模型（LLM）提供动力的强化版 Siri，这款新 Siri 将首次亮相于 iOS 18。但某些前沿的生成式 AI 功能可能将只适用于 iPhone 16 型号。

上个月，彭博社记者 Mark Gurman 透露，苹果正在开发一系列使用生成式 AI 的新功能，包括一个「更智能的 Siri」版本以及新的基于 LLM 的 AI 功能，这些功能将被集成到 iOS 18 和 iPadOS 18 中。

Gurman 表示，苹果仍在讨论是否将生成式 AI 限制在设备上处理，通过云端部署，或采用结合两者的混合方法。目前尚不清楚某些 AI 功能是否需要特定的硬件架构，或者是否会向所有能运行 iOS 18 的型号提供。

然而，据泄密者 @Tech_Reve 独立分享的新信息，iOS 18 将通过云端 AI 将公司的新 LLM 带给数百万现有设备，而新的设备端 AI 功能可能将独家保留给 iPhone 16。

关于 iOS 18 的功能， Gurman 的消息来源提到了 Siri 与消息应用之间的改进互动，使用户能够更有效地处理复杂问题和自动完成句子。我们也可能看到自动生成的 Apple Music 播放列表，以及与 Pages 和 Keynote 等生产力应用的整合，例如 AI 辅助写作和幻灯片制作。至于人工智能集成与新硬件需求之间的关系，目前还不得而知。

苹果正在为 iPhone 16 系列设计新的 A 系列芯片，基于台积电最新的 N3E 3 纳米工艺。效率和性能的提升当然是预期之中的，但也可能有其他有利于苹果 AI 目标的好处。值得注意的是，台积电是英伟达强大的 H100 和 A100 AI 处理器的唯一制造商，这些硬件支持了像 ChatGPT 这样的 AI 工具，并且构成了大多数 AI 数据中心的主体。

iPhone 16 系列的所有型号也传闻将有一个额外的按钮，其用途尚不明确。苹果正在研发的 iPhone 16 内部版本包括一个额外的电容按钮，内部称为「Capture 按钮」。

该按钮位于电源按钮的同侧，是一个能够检测压力和触摸的电容按钮，按下时提供触觉反馈。目前尚无该按钮的具体用途消息，但它可能有不可预见的实际 AI 应用。

据称，苹果公司正计划每年在 AI 研究上投入 10 亿美元，该公司一些最知名的高管负责监督开发，包括软件工程高级副总裁 Craig Federighi、机器学习和人工智能战略高级副总裁 John Giannandrea、和服务高级副总裁 Eddy Cue。

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