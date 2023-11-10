上汽通用汽车与特斯拉中国开启充电网络互联互通合作

站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:上汽通用汽车与特斯拉中国宣布开启充电网络互联互通合作。

从2023年底开始，上汽通用汽车旗下的凯迪拉克和别克品牌奥特能纯电车型的车主可以通过相关App，利用充电地图功能在特斯拉开放的超级充电站和目的地充电站进行充电。

据统计，目前特斯拉已在中国市场对部分非Tesla车辆开放了10座超级充电站和200多座目的地充电站。随着特斯拉在中国市场逐步扩大充电网络开放范围，未来将有更多上汽通用汽车旗下纯电车型可使用互联互通充电站点。

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