上汽通用汽车与特斯拉中国开启充电网络互联互通合作

站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:上汽通用汽车与特斯拉中国宣布开启充电网络互联互通合作。
从2023年底开始，上汽通用汽车旗下的凯迪拉克和别克品牌奥特能纯电车型的车主可以通过相关App，利用充电地图功能在特斯拉开放的超级充电站和目的地充电站进行充电。
据统计，目前特斯拉已在中国市场对部分非Tesla车辆开放了10座超级充电站和200多座目的地充电站。随着特斯拉在中国市场逐步扩大充电网络开放范围，未来将有更多上汽通用汽车旗下纯电车型可使用互联互通充电站点。
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站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:上汽通用汽车与特斯拉中国宣布开启充电网络互联互通合作。
从2023年底开始，上汽通用汽车旗下的凯迪拉克和别克品牌奥特能纯电车型的车主可以通过相关App，利用充电地图功能在特斯拉开放的超级充电站和目的地充电站进行充电。
据统计，目前特斯拉已在中国市场对部分非Tesla车辆开放了10座超级充电站和200多座目的地充电站。随着特斯拉在中国市场逐步扩大充电网络开放范围，未来将有更多上汽通用汽车旗下纯电车型可使用互联互通充电站点。
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快科技10月27日消息，据中国电信天翼物联”官方公众号介绍，近日天翼物联助力高合汽车实现了粤港澳三地5G自主漫游服务，实现了车主在内地与港澳地区车载网络的无缝衔接。无需换卡，无需更改车机设备，车主就可以畅享粤港澳三地车联网5G自主漫游服务。据悉，以往不少商务人士等需要频繁往返澳门、香港和内地，在深圳等地能见到不少跨区域车辆，但以往因为地区问题，车辆的联网等功能会受限近乎瘫痪。对此，为减少车主返厂升级带来的不便，天翼物联技术团队创新组网方案，通过自建专网用户漫出到海外运营商网络，支持5G公网、定制多DNN、GRE
据国家市场监督管理总局消息，日前，特斯拉汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自2023年10月20日起，召回生产日期在2021年10月13日至2023年9月28日期间的部分进口ModelX电动汽车，共计4787辆。对于无法通过汽车远程升级技术实施召回的车辆，特斯拉汽车有限公司将通过特斯拉服务中心联系相关用户，为车辆免费升级软件，以消除安全隐患。
商汤科技与南方电网数字电网集团有限公司签署战略合作协议。双方将发挥各自领域的技术和产业资源优势，共同推动电力行业AI大模型训练与应用、算力建设、标准建设、产业转化和市场拓展，加快推动电力行业的人工智能创新及应用，加速行业智能化升级。双方还将共同研究制定面向电力行业的大模型训练和部署的技术规范和测试标准，并在电力行业率先开展大模型即服务的创新业务模式，支持典型场景的智能化升级。
微信支付宣布，已经完成与中国移动、中国电信、中国联通等三大通讯运营商旗下支付平台条码支付的互联互通。用户通过中国移动“和包App”、中国电信“翼支付App”、中国联通“沃钱包App”扫描微信支付个人收款码，就可以完成支付。微信用户可以在数字人民币APP内的钱包快付功能下开通“微信支付”，选择将任意运营机构——如微众银行——的钱包推送到微信支付，就可在视频号、小程序场景内支持数字人民币的商家中使用数字人民币进行交易;并在成都、浙江地区开展条码互通试点，全力做好重要国际赛事服务保障工作。
雷军表示，小米的澎湃OS采用了全新的XiaomiHyperConnect框架，这一框架实现了统一互联协议和跨设备自主动态实时组网，标志着小米在互联互通领域取得了历史性的突破。这一突破的关键在于HyperConnect，它处于澎湃OS系统架构的最上层，成功打破了硬件设备之间的隔阂。这一系统贯穿内核层、服务框架层和跨端层。
日前，特斯拉官方发布消息，特斯拉老车主引荐奖励政策将截止至2023年10月31日。该引荐活动采用积分制，推荐一人或成功复购会获得相应的积分积分可以用来兑换宝箱”，其中包括超级充电里程、服饰精品、车辆配件、FSD使用权等等。现款特斯拉ModelY的售价为26.39-34.99万；Model3的售价为25.99-29.59万；ModelS的售价为69.89-82.89万；ModelX的售价为73.89-83.89万。
10月11日至13日，2023中国移动全球合作伙伴大会在广州保利世贸博览馆盛大举行。作为中国移动规格最高、规模最大、覆盖面最广的年度盛会，本次大会以“算启新程智享未来”为主题，旨在连结行业伙伴，共商协同创新，共启数字中国新征程。闪回科技将持续深化与中国移动的合作，助力中国移动繁荣泛终端产品及渠道生态，深度赋能通信产业，进一步提升产业整体效率，共同提速“5G全民化”进程，推动经济社会数智化转型。
快科技10月28日消息，蔚来汽车宣布晋中城市群高速换电网络正式打通。共布局18座高速换电站，连接山西9座地级市，涵盖G5京昆高速、G55二广高速、G20青银高速。截至目前，蔚来在全国已累计布局608座高速换电站，覆盖6纵4横9大城市群高速换电网络，2025年将全面建成9纵9横19大城市群高速换电网络。蔚来副总裁沈斐此前谈及换电与充电的补能方案时表示，换电是电动汽车长途出行无敌的、遥遥领先的补能方案，相比充电，节省了太多时间。在长途出行、换电数量大幅增长的长假期间，蔚来用户的平均全程换电时长（从距离换电站200米处下单开始，到换
特斯拉今日宣布对其家庭充电服务包进行更新，将安装服务改为国标10米。赛博充的售价从4900元起，三代家充的售价从6800元起。这款第三代壁挂式连接器支持Wi-Fi联网，并提供OTA远程固件升级功能。
特斯拉对外事务副总裁陶琳，分享了一组信息，特斯拉上海工厂稳居C位!仅一个月，中国智造ModelY韩国销量便超奔驰宝马”。上海超级工厂很难被超越”埃隆马斯克曾如此评价。特斯拉上海工厂供应链本地化率超过95%，仅签约的本土一级供应商就有约360家，特斯拉把其中约60家企业带到了国际市场，它们也获得了其他国际汽车厂商的认可。
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Сhatterbox one是一款AI聊天工具，专为OnlyFans和Fansly平台设计，能够大幅提高与粉丝的聊天互动速度。通过智能AI技术，帮助用户在与多名粉丝同时聊天时更快地回复消息，提高与免费粉丝转化为付费粉丝的比例。同时，产品定价灵活，提供免费试用和不同套餐选择，满足用户不同需求。智能机器人支持英语和俄语，用户可通过官方网站或Chrome插件进行试用和购买。
Talk to PDF是一个在线文档朗读工具。它可以自动将PDF、PPT、Word等文档中的文字转成语音朗读出来,使阅读体验更加便捷、有趣。用户只需上传文档,Talk to PDF就可以生成语音版本,支持可调节语速、自动滚屏等功能。适合需要大量阅读文档的用户,如学生、老师、白领等。
Stilo是一款AI 助力的日记应用，通过智慧和建议加速个人成长。它会随着时间了解您，解锁其他工具无法匹敌的见解。Stilo不再只是一个基本的思想存储库，它连接各种信息，每天呈现有用的见解。高绩效者需要的不仅仅是显而易见的通用建议。在您写作的过程中，Stilo会推荐书籍、播客节目和深刻的引言，帮助您深入挖掘。
OmniDock是专为Facebook、Circle.so和Slack打造的，基于人工智能技术的私人社区潜在客户管理工具。用户可以监控社区动态，第一时间与潜在客户互动，轻松安排发布内容，并授权团队成员进行监控、发布和互动。产品定位于帮助用户在私人社区中发现潜在客户，并提供多种付费和免费服务。
Thunderflow将GPT的力量带到您的计算机和所有应用程序，只需点击快捷方式即可。它能在不切换上下文的情况下直接通过Thunderflow操作来自任何应用程序的所有文本。您可以通过简单的快捷键激活快速操作面板，无需打断工作流程即可在选定的文本上快速运行预定义或自定义操作。将您的文本立即转换为任何地方，无缝集成到您的桌面。可实时查看Thunderflow将输出流直接注入任何文本字段或编辑器，与任务无缝融合。选择多个模型，根据预定义操作的复杂性或需求。定义输出样式，控制生成文本的最终外观。现已支持Windows和Mac，Linux支持即将推出。
Labescape Prompt生成器可以帮助用户生成高级的AI prompt,提高AI的使用效率。该产品提供了针对ChatGPT、Midjourney和Dall-E的专业化prompt生成功能,用户可以快速获取适合不同场景的高质量prompt。该产品还提供了每月10次免费的prompt生成额度。
Screenshot2Code是一款利用新的GPT-Vision API技术，可以将截图中的代码自动识别并转换为实际可运行的代码，极大提高开发效率。该产品定位于提升开发者的生产力，定价灵活，根据月度使用量收费。
Feedeo是一款AI动态视频互动平台，可以通过上传照片、填写脚本轻松生成栩栩如生的视频。用户可以利用丰富的交互组件收集用户反馈，然后广泛分享视频以增加用户参与度和收集反馈。产品定位于营销、销售、招聘、电子商务和教育等领域。价格分为Starter和Premium两个方案，满足不同用户需求。
MealByMeal 是一款无需应用程序的卡路里追踪工具，用户可以通过文本方式记录所吃食物和体重，同时提供每种食物的卡路里和宏量评估。使用 ChatGPT 和其他大型语言模型技术，能够为更多食物提供估算卡路里和宏量，准确度随提供信息的多少而提高。
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