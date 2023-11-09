钉钉智能化底座AI PaaS全量上线 并推出无代码数字员工搭建助手 “小码钉”

站长之家（ChinaZ.com）11月9日 消息:钉钉在乌镇互联网大会上宣布智能化底座 AI PaaS 全量上线。
这个 AI 平台面向生态伙伴和客户开放，可以帮助企业快速搭建起专属的 "数字员工" 和智能化应用。钉钉与六家生态伙伴共同开发的数字员工和智能应用已经上架到钉钉智能应用市场。
此外，钉钉还推出了基于 AI PaaS 的无代码数字员工搭建助手 "小码钉"，用户只需以自然语言和 "小码钉" 对话，就能快速搭建属于自己的数字员工。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）11月9日 消息:钉钉在乌镇互联网大会上宣布智能化底座 AI PaaS 全量上线。
这个 AI 平台面向生态伙伴和客户开放，可以帮助企业快速搭建起专属的 "数字员工" 和智能化应用。钉钉与六家生态伙伴共同开发的数字员工和智能应用已经上架到钉钉智能应用市场。
此外，钉钉还推出了基于 AI PaaS 的无代码数字员工搭建助手 "小码钉"，用户只需以自然语言和 "小码钉" 对话，就能快速搭建属于自己的数字员工。
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大语言模型正在各行各业崭露头角，理解人类语言、生成创新性内容，甚至帮助企业提高效率，无论企业大小，接入AI技术的门槛似乎越来越低。在快速迭代的背面，同样也充满了数据隐私、可解释性、数据伦理以及各类技术难题。AI是个人和企业的发展优先权，越早拥抱AI，就能获得比别人高出10倍以上的发展速度。
SoftrAI最近推出了一款新产品，它利用单个提示即可轻松构建应用程序!无论是企业内部网、客户门户还是内部工具，用户只需提供少量信息，就能创建出功能齐全的Web应用程序。不再需要繁琐的编码或复杂的开发流程，一次简单的提示即可激发创意，实现您的Web应用愿景。这款新产品将无代码应用开发提升到了一个新的水平，让用户无需编写任何代码就能创造出功能强大的应用程序，为用户带来了全新的应用开发体验。
什么是AmazonCodeWhisperer？亚马逊云科技在2023年4月18日宣布，实时AI编程助手AmazonCodeWhisperer正式可用，同时推出的还有供所有开发人员免费使用的个人版。我们在这里等你，一起开启这场AI与编程的探索之旅，一起见证AI技术在软件开发中的美好未来！
IBM今天推出了watsonxCodeAssistant，这是一个借助生成式人工智能技术，通过自然语言提示帮助企业开发者和IT运营人员更快、更准确地编码的助手。图片来自IBM该产品目前专注于两个特定的企业应用场景：首先是通过watsonxCodeAssistantforRedHatAnsibleLightspeed实现IT自动化，以完成网络配置和代码部署等任务；其次是通过watsonxCodeAssistantforZ助力主机应用现代化，实现IBMZ上的COBOL到Java的转换
在软件开发领域，代码仓库是存储和管理代码的重要工具。随着代码库的增长和复杂性的增加，理解和学习代码变得越来越困难。这款工具的推出将为开发者带来更高效的工作体验，并推动软件开发领域的进一步发展。
百度智能云宣布百度Comate智能代码助手正式上线SaaS版本，可提供10余项编码功能，适配100种开发语言。即日起企业和开发者可前往百度Comate官网体验。百度Comate可满足开发者代码生成全周期、全场景需求，真正实现“帮你想”、“帮你写”、“帮你改”的多场景应用形态。
随着人工智能技术的不断发展，越来越多的企业和机构开始尝试将AI技术应用到自己的业务中，以提升效率、降低成本，甚至开拓新的商业模式。由于市场上AI产品种类繁多，品质参差不齐，许多企业在选择和使用AI产品时面临着诸多的困难。欢迎大家前来访问我们的网站，体验全球最新Ai技术。
R星近日正式宣布将在12月初公布GTA6的第一支预告片，很快《GTA6》相关话题迅速登上了推特热搜，并且引起了玩家们的热议。目前有圈内人士猜测R星很可能是打算在TGA上公布GTA6，而根据以往R星的习惯来推测，预告片公布后大概率明年游戏就会上了，也难怪玩家们会如此激动，毕竟距离上一作GTA5已经过去十年，真正的十年磨一剑啊!可以肯定的是GTA6也会有作弊模式，输入一些秘
AIBase产品库是一个全方位的智能化产品平台，旨在满足用户多样化的需求。我们通过专业的筛选和评估，确保所提供的产品质量和实用性。我们深信每个人都应该有权利选择最适合自己的智能化产品。
微软旗下的GitHub于周三宣布了一款更昂贵的Copilot开发者助手——CopilotEnterprise，专为公司内部开发者设计，能够解释和提供有关内部源代码的推荐。Copilot的推出可能有助于微软在其云业务部门提高收入，通过更充分地利用合作伙伴OpenAI的技术。这些分析师给予微软股票相当于买入评级，他们的模型没有包括GitHubCopilotEnterprise的影响。
EnglishXYZ是一款专为英语学习者设计的插件，提供双语字幕、快捷查词和收藏等功能，让用户将YouTube打造成专属的英语学习教室。插件还具备强大的查词功能，支持快速显示释义、详细信息查阅以及单词收藏。同时，后台系统能记录用户收藏的所有单词，方便随时复习。EnglishXYZ定位于帮助用户在观看视频的同时轻松学习英语。
Fridgtain: Grocery Genius是一款厨房管理APP，通过创建数字版冰箱，添加食材，设置保质期，提供清单、库存、过期提醒等功能，帮助用户更好地管理食材，避免浪费。升级到Fridgtain PRO版本，用户可以享受AI扫描发票等高级功能，支持多个数字版冰箱，适合更大的家庭使用。该产品定位于家庭用户，价格免费，PRO版本年费44.99欧元，月费3.99欧元。
Stylefie AI是一款利用人工智能技术，能够从用户上传的自拍照片中生成多种独特头像风格的产品。用户只需上传自拍照片，即可在几秒钟内享受到超过20种独特的头像风格，为用户的自拍照片增添创意和个性。产品定位于个人用户，提供简单易用的自拍头像风格生成服务。
Roast My Room是一款AI室内设计评估工具，用户可以上传房间图片，获取AI评估和室内设计建议。它可帮助室内设计师、房地产经纪人、DIY爱好者和家具商店提供实时设计选择、展示潜在房屋潜力、节省时间和提高销售额。
Roast your email是一款基于GPT-4 Vision的产品，通过上传邮件截图，可以获取对邮件的调侃和嘲讽。它能够帮助用户在轻松的氛围中检查邮件内容，提供一些有趣的建议和评论。产品定位于提供娱乐和轻松的体验。
GiftGPT是一款基于个性化算法的礼物推荐平台。我们的独特算法根据收礼人的兴趣、年龄和关系量身定制礼物想法，确保您每次都能找到完美的礼物。我们的专家团队精心挑选来自信任来源的高质量礼物，让您可以从市场上最佳的选择中挑选。无论您是在寻找贴心的生日礼物还是豪华的周年纪念惊喜，我们都有适合各种预算和场合的礼物想法。
promo.ai是一款强大的邮件通讯生成工具，能够将您的最新内容转化为令人惊叹的每周/每月通讯。它能够跟踪您的最佳内容，使用智能算法选择最佳内容并在您需要时生成通讯。该产品提供自动设计、品牌定制、无需编码、集成分析等功能，同时提供透明的定价方案。适用于不同规模的邮件通讯需求，并提供高效的客户支持。
ArtSpace.ai是一款强大的图像助手，结合了人工智能的创造力与艺术灵感，能够帮助用户轻松绘制美丽的图像和设计作品。其功能包括无限画布、替换和填充功能，支持生成高分辨率图像，且不设水印，可商业使用。价格为一次性支付297美元的终身许可。ArtSpace.ai旨在激发用户的创造力，提供14天无条件退款保障。
Сhatterbox one是一款AI聊天工具，专为OnlyFans和Fansly平台设计，能够大幅提高与粉丝的聊天互动速度。通过智能AI技术，帮助用户在与多名粉丝同时聊天时更快地回复消息，提高与免费粉丝转化为付费粉丝的比例。同时，产品定价灵活，提供免费试用和不同套餐选择，满足用户不同需求。智能机器人支持英语和俄语，用户可通过官方网站或Chrome插件进行试用和购买。
Talk to PDF是一个在线文档朗读工具。它可以自动将PDF、PPT、Word等文档中的文字转成语音朗读出来,使阅读体验更加便捷、有趣。用户只需上传文档,Talk to PDF就可以生成语音版本,支持可调节语速、自动滚屏等功能。适合需要大量阅读文档的用户,如学生、老师、白领等。
Stilo是一款AI 助力的日记应用，通过智慧和建议加速个人成长。它会随着时间了解您，解锁其他工具无法匹敌的见解。Stilo不再只是一个基本的思想存储库，它连接各种信息，每天呈现有用的见解。高绩效者需要的不仅仅是显而易见的通用建议。在您写作的过程中，Stilo会推荐书籍、播客节目和深刻的引言，帮助您深入挖掘。
OmniDock是专为Facebook、Circle.so和Slack打造的，基于人工智能技术的私人社区潜在客户管理工具。用户可以监控社区动态，第一时间与潜在客户互动，轻松安排发布内容，并授权团队成员进行监控、发布和互动。产品定位于帮助用户在私人社区中发现潜在客户，并提供多种付费和免费服务。
Thunderflow将GPT的力量带到您的计算机和所有应用程序，只需点击快捷方式即可。它能在不切换上下文的情况下直接通过Thunderflow操作来自任何应用程序的所有文本。您可以通过简单的快捷键激活快速操作面板，无需打断工作流程即可在选定的文本上快速运行预定义或自定义操作。将您的文本立即转换为任何地方，无缝集成到您的桌面。可实时查看Thunderflow将输出流直接注入任何文本字段或编辑器，与任务无缝融合。选择多个模型，根据预定义操作的复杂性或需求。定义输出样式，控制生成文本的最终外观。现已支持Windows和Mac，Linux支持即将推出。
Labescape Prompt生成器可以帮助用户生成高级的AI prompt,提高AI的使用效率。该产品提供了针对ChatGPT、Midjourney和Dall-E的专业化prompt生成功能,用户可以快速获取适合不同场景的高质量prompt。该产品还提供了每月10次免费的prompt生成额度。
Screenshot2Code是一款利用新的GPT-Vision API技术，可以将截图中的代码自动识别并转换为实际可运行的代码，极大提高开发效率。该产品定位于提升开发者的生产力，定价灵活，根据月度使用量收费。
Feedeo是一款AI动态视频互动平台，可以通过上传照片、填写脚本轻松生成栩栩如生的视频。用户可以利用丰富的交互组件收集用户反馈，然后广泛分享视频以增加用户参与度和收集反馈。产品定位于营销、销售、招聘、电子商务和教育等领域。价格分为Starter和Premium两个方案，满足不同用户需求。
MealByMeal 是一款无需应用程序的卡路里追踪工具，用户可以通过文本方式记录所吃食物和体重，同时提供每种食物的卡路里和宏量评估。使用 ChatGPT 和其他大型语言模型技术，能够为更多食物提供估算卡路里和宏量，准确度随提供信息的多少而提高。
Squibler是一个人工智能辅助写作的在线软件平台。它可以为用户生成故事思路、增强人物塑造、写出通顺的句子、帮助克服写作障碍,还能以前所未有的速度写出书稿和剧本。主要功能包括AI辅助写作、AI元素生成、AI图像生成、AI视频生成、目标跟踪、项目管理、协作等。适用于小说、书籍、剧本、故事等创作。
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