钉钉智能化底座AI PaaS全量上线 并推出无代码数字员工搭建助手 “小码钉”

站长之家（ChinaZ.com）11月9日 消息:钉钉在乌镇互联网大会上宣布智能化底座 AI PaaS 全量上线。

这个 AI 平台面向生态伙伴和客户开放，可以帮助企业快速搭建起专属的 "数字员工" 和智能化应用。钉钉与六家生态伙伴共同开发的数字员工和智能应用已经上架到钉钉智能应用市场。

此外，钉钉还推出了基于 AI PaaS 的无代码数字员工搭建助手 "小码钉"，用户只需以自然语言和 "小码钉" 对话，就能快速搭建属于自己的数字员工。

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