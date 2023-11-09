北大腾讯提出多模态对齐框架LanguageBind

站长之家（ChinaZ.com）11月9日 消息:北大腾讯等提出了多模态对齐框架LanguageBind，这一新框架在多个榜单中获得卓越表现。在现代社会，信息传递和交流不再局限于单一模态，而是多模态的。由于信息交互的复杂性，如何让机器理解和处理多模态的数据成为人工智能领域的前沿问题。

当前主流的对齐技术通常会导致性能次优化，因此北大腾讯的研究团队提出了一种新的多模态对齐框架——LanguageBind，该框架利用语言作为不同模态信息对齐的纽带。在这个框架下，语言不再是附属于其他模态的标注或说明，而是成为了联合不同模态的中心通道。

项目地址:https://github.com/PKU-YuanGroup/LanguageBind

并通过将所有模态的信息映射到一个统一的语言导向的嵌入空间，实现了不同模态之间的语义对齐。该框架还构建了VIDAL-10M数据集，包含了视频 - 语言、红外 - 语言、深度 - 语言和音频 - 语言配对，以确保跨模态的信息是完整且一致的。在多模态信息处理领域，LanguageBind的提出为多模态预训练技术的发展奠定了坚实基础。

该框架摒弃了依赖图像作为主导模态的传统方法，而是直接利用语言模态作为不同模态之间的纽带。通过一系列优化的对比学习策略，LanguageBind实现了直接的跨模态语义对齐。这种方法避免了通过图像中介可能引入的信息损失，提高了多模态信息处理的准确性和效率。

此外，该研究团队构建了VIDAL-10M数据集，这是一个大规模、包含多模态数据对的数据集，涵盖了视频 - 语言、红外 - 语言、深度 - 语言和音频 - 语言等数据对。并经过了精心的质量筛选，确保了数据集的高品质和高完整性。这一举措为跨模态预训练领域提供了一个高质量的训练基础。对于多模态对齐框架LanguageBind的提出，有望为多模态学习领域带来重要的进展和突破。

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