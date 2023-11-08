首页 > 业界 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

B站UP主用“弱智吧”测试AI智商 整活视频获赞超71万

2023-11-08 14:44 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月8日 消息:不得不说，网友真的太会整活了。11月3日，B站UP主“精致的男孩富贵”展示了国内大型语言模型的智商测试。他以一种轻松幽默的方式挑战了这一强大的技术。

在这个视频中，UP主选择了“淘宝问问”和“文心一言”这两个典型的互联网平台，以它们作为代表进行测试。他提出了一系列看似毫无意义的问题，例如，“神父去世了算升职还是降职?”或者“天上有9个太阳的时候，向日葵应该往哪里看呢?” 这些问题都源自于一个著名的互联网段子社区“弱智吧”。

image.png

许多网友戏称“弱智吧”实际上是中国人的“图灵测试”，因为它以一种令人困惑的方式考验了人工智能的智能水平。UP主的目标是查看大型语言模型是否能够理解这些抽象但严肃的问题，以及是否能够提供有意义的答案。

然而，结果却让人大吃一惊。即便面对这些毫无逻辑的问题，人工智能也可以一本正经地瞎扯淡。这显示出大型语言模型在逻辑推理方面存在明显不足。尽管这些问题看似无厘头，但它们含有大量的逻辑陷阱，而大语言模型的答案正确率反映了其逻辑能力的局限性。

截至发稿时，UP主的视频已经获得了超过71.1万的播放量，并收获了6.6万的点赞。在评论区，众多网友也积极分享了他们与人工智能互动的经历，使用“弱智吧”的段子挑战大型语言模型的智能。

UP主最后指出，通过使用更多的数据和改进的算法，可以提高模型的推理和决策能力。或许在未来的某一天，人工智能将能够胜过“弱智吧”，并提供更有趣和有意义的回答。这个视频引发了对人工智能能否应对复杂逻辑和无厘头问题的深刻思考，也让人们对技术的发展充满了期待。互联网的精彩之处在于，它不断引领着我们走向未知的未来。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • MealByMeal:轻松的文本方式进行卡路里计数

    MealByMeal 是一款无需应用程序的卡路里追踪工具，用户可以通过文本方式记录所吃食物和体重，同时提供每种食物的卡路里和宏量评估。使用 ChatGPT 和其他大型语言模型技术，能够为更多食物提供估算卡路里和宏量，准确度随提供信息的多少而提高。

    卡路里追踪 健康饮食 智能技术

  • Squibler:人工智能辅助写作软件

    Squibler是一个人工智能辅助写作的在线软件平台。它可以为用户生成故事思路、增强人物塑造、写出通顺的句子、帮助克服写作障碍,还能以前所未有的速度写出书稿和剧本。主要功能包括AI辅助写作、AI元素生成、AI图像生成、AI视频生成、目标跟踪、项目管理、协作等。适用于小说、书籍、剧本、故事等创作。

    写作 AI 辅助创作

  • BooksByAI:AI创作你心仪的图书

    BooksByAI是一款用人工智能创作图书的产品，用户可以提供想要阅读的图书描述，AI会根据描述自动生成图书内容。用户还可以选择语言和图书类型进行定制，体验更加个性化的阅读乐趣。BooksByAI涵盖各种类别的图书，涉及商业、健康、科技、艺术、教育等多个领域，为用户提供丰富的阅读选择。

    人工智能 图书创作 阅读定制

  • GhostWryter:AI写作助手和内容创意生成器

    GhostWryter是一个专为Google Docs设计的人工智能写作助手，帮助用户轻松撰写SEO文章、博客帖子和其他营销内容，以无与伦比的条件自动生成高质量内容。用户可以使用OpenAI许可密钥直接生成文本，每1,000个令牌（OpenAI的单位）仅需支付0.02美元（2美分），最先进的Davinci模型适用。用户可以为1美元生成约37,500个字。GhostWryter能够自动化您的写作，节省时间和金钱。

    AI写作助手 内容生成器 营销内容

  • Brandsnap ai:AI驱动的域名生成器

    Brandsnap ai利用人工智能技术，帮助用户快速生成创意域名和社交媒体账号名称。通过高级设置，用户可以定制生成条件，快速找到完美的品牌名称。我们致力于简化用户寻找域名和社交媒体账号的体验，帮助用户快速找到符合需求的名称。

    域名 社交媒体 AI技术

  • Video2Recipe:将您喜爱的烹饪视频转换为食谱

    Video2Recipe是一个AI工具，可以将您喜欢的烹饪视频转换成易于操作的食谱，让您能够轻松学习和复制您喜欢的菜肴。我们的AI可以自动生成步骤指导和食材清单，让您摆脱繁琐的视频观看，快速上手烹饪。

    烹饪 视频转换 AI工具

  • Wonderin AI:智能简历生成器,基于AI算法为求职者量身定制专业简历

    Wonderin AI是一款基于AI的智能简历生成器。它能够通过分析求职者的个人信息和工作经历,自动生成适合不同岗位的专业简历。该产品能大大节省求职者撰写简历的时间,并使简历更加针对性强、突显个人优势。关键功能包括:基于AI算法的智能简历生成、支持一键生成多套定制简历、提供简历优化建议等。适用于所有求职者,尤其是对撰写专业简历感到头疼的应届毕业生。使用Wonderin AI,求职路上的烦恼和焦虑瞬间远去!

    人工智能 智能简历 求职工具

  • Vityl:员工参与平台,搭建团队归属感

    Vityl是一个员工参与平台,无缝集成了文化、表彰和业绩,促进员工真正的归属感和成长。该平台分析、放大和表彰团队文化和成就。主要功能包括:文化评估与目标设置、积极表彰、革新性绩效反馈等。

    文化 表彰 绩效

  • DreamGen:无审查，创作故事和角色

    DreamGen是一个开源、未经审查的故事创作和角色创作模型平台。用户可以通过这个平台释放想象力，创建自己的故事和角色。该产品提供免费试用以及不同套餐的付费订阅，用户可以根据自己的需求选择相应的套餐进行订阅。通过DreamGen，用户可以进行创作，并将故事和角色模型变得更具个性化。

    故事创作 角色设计 模型访问

  • Tradomate AI:帮助您打造AI代理

    Tradomate AI是一款专注于帮助用户构建AI代理的人工智能产品。通过提供先进的技术解决方案，帮助用户快速、高效地搭建个性化的AI代理，并提供灵活的定价方案。定位于为各行业提供定制化的AI解决方案。

    人工智能 AI代理 技术解决方案

  • Camphor Search:Camphor是一款基于AI的房产搜索引擎

    Camphor Search是一个针对旧金山湾区和纽约的房产搜索引擎。它可以根据房产的列表信息、人口普查数据、交通指数和危险指数,帮助用户搜索理想的房产。Camphor Search还支持复杂的搜索过滤器,用户可以指定房价、建筑年份、卧室数量、平均租金、步行指数等条件进行组合搜索。该产品由人工智能驱动,可以提供个性化的房产推荐。

    房产 搜索 旧金山

  • ScholarBot:您的AI老师,提供多语言支持,帮助完成作业

    ScholarBot是一个依托AI技术的老师和作业助手,运用前沿的机器学习技术,为不同年龄和背景的学习者提供个性化和自适应的支持。无论您是学生、家长还是教育工作者,ScholarBot都能提升您的学习体验,助您取得学业成功。加入我们的社区,发现ScholarBot为您带来的未来教育!

    AI辅助学习 智能作业助手 个性化教学

  • ReviewXpo:店铺类Shopify审核和展示客户评论的应用程序。

    ReviewXpo是一款Shopify应用程序,可自动化客户评论管理。它可以帮助店铺自动请求、收集和发布客户评论,从而建立社交证明,提高转换率和销售额。主要功能包括:自动发送个性化评论请求;导入和整合已有评论;以小工具的形式展示评论;使用AI进行评论互动;跟踪和分析评论表现。适用于想要收集更多评论、展示社交证明、与客户互动的Shopify电商商户。

  • Product Prompt:无代码开发推理引擎

    Product Prompt是一个无代码的推理引擎平台,可以帮助用户快速迭代和优化用于产品功能的GPT提示。用户可以上传自己的产品数据,然后通过简单的模板语言组合出需要的prompt,从而避免重复工程工作。该平台使非开发人员也可以参与prompt的prototyping和testing。主要功能包括数据隐私保护、prompt历史记录、方便分享等。

    无代码 GPT prompt工程

  • 剪映Dreamina:AI创作工具，生成图文创意

    剪映Dreamina是抖音旗下的AIGC工具，用户可以根据文本内容生成由AI生成的创意图，支持修整图片大小比例和模板类型。未来会用于抖音的图文或短视频的内容创作，丰富抖音在AI创造方面的内容库。

    AI创作 图像生成 文生图

  • PostgresML:在几分钟内构建AI应用程序

    PostgresML是一个GPU加速的Postgres数据库，可帮助您快速构建AI应用程序。它简化了AI堆栈的复杂性，让您更快地进入市场。通过PostgresML，您可以使用各种机器学习模型，如文本分类、机器翻译、问题回答等。它还提供了可扩展性、高效性和安全性。了解更多信息，请访问官方网站。

    AI应用 数据库 机器学习

  • Replicate:机器学习模型运行和部署的工具

    Replicate是一款机器学习模型运行和部署的工具，无需自行配置环境，可以快速运行和部署机器学习模型。Replicate提供了Python库和API接口，支持运行和查询模型。社区共享了成千上万个可用的机器学习模型，涵盖了文本理解、视频编辑、图像处理等多个领域。使用Replicate和相关工具，您可以快速构建自己的项目并进行部署。

    机器学习 模型运行 模型部署

  • Glance:代码一览：突出代码中的重要部分

    Glance是一个用于突出代码中重要部分的工具。它将代码分成重叠的窗口，并使用预训练的代码嵌入模型嵌入代码。然后，它通过计算嵌入之间的余弦相似度创建一个加权无向图，并运行PageRank算法计算每个代码窗口的“重要性”分数。Glance可以帮助开发人员迅速了解代码的关键部分。

    代码一览 重要部分 嵌入模型

  • LeetChatGPT:ChatGPT的辅助和指导，解决LeetCode/HackerRank问题

    LeetChatGPT是一个用于解决LeetCode和HackerRank问题的插件，提供定时器模式和手动模式，支持与ChatGPT的对话，具有连续解题的动力系统，可定制提醒目标，支持本地保存对话记录，导出对话为png、pdf或markdown格式，支持Markdown渲染和代码高亮，同时支持ChatGPT和ChatGPT Plus模型。LeetChatGPT是免费使用的，支持的问题平台有LeetCode和HackerRank，无需ChatGPT/OpenAI账户。联系邮箱：hcaptone.dev@gmail.com

    编程 辅助 LeetCode

  • Brain Buddy:解锁你真正的潜力，使用我们创新和强大的AI助教！

    Brain Buddy是一款创新和强大的AI助教，可以为您提供即时帮助、答案和定制报告。无论是解决问题、提高写作、创建测试、完善笔记还是改善记忆，Brain Buddy都能助您一臂之力。它还提供详细的教程，涵盖了许多学习和复习技巧。Brain Buddy适用于各个年龄段和技能水平的用户，可以帮助您撰写报告或文章，并保护您的个人信息安全。定价灵活合理，定位为教育辅助工具。

    AI助教 学习辅助 教育工具

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM