阿里云新增AI软件开发业务

站长之家（ChinaZ.com）11月7日 消息:天眼查资料显示，近日，阿里云计算有限公司发生工商变更，经营范围新增人工智能应用软件开发、照相机及器材销售、云计算设备销售、气象信息服务、互联网域名注册服务、测绘服务等。
资料显示，该公司成立于2008年4月，法定代表人为郑俊芳，注册资本10亿人民币，由杭州臻希投资管理有限公司全资持股。
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IBM的首席执行官ArvindKrishna在一次FortuneCEO倡议大会上表示，人工智能不会对公司的软件开发者岗位产生影响，并表示他不仅不会裁员计划增加开发者的数量。他同时计划削减一些后勤职位，包括人力资源岗位。对于各行各业的技术专业人士来说，了解这些工具可以做什么可以帮助你调整工作流程和自己的职业生涯。
快科技10月31日消息，2023云栖大会现场，阿里巴巴集团主席蔡崇信发言指出，智能化时代正在开启，AI将成为各行业新型生产力，阿里云希望成为AI时代一朵最开放的云。通过云让大家开发AI，使用AI变得更加容易和便宜，帮助各行各业，特别是中小企业把压力转化成为巨大的生产力。蔡崇信透露，中国80%的科技企业和一半大模型公司都跑在阿里云上。他表示，阿里巴巴是全球第�
在昨日的2023云栖大会上，阿里云发布了多个重要的产品和技术。首先是通义大模型家族的更新。阿里云还发布了一站式大模型应用开发平台阿里云百炼，集成了国内外主流优质大模型，并提供了模型选型、微调训练、安全套件、模型部署等服务和应用开发工具。
在2023年的云栖大会上，阿里巴巴集团的创始合伙人、董事长蔡崇信表示，智能化时代已经来临，人工智能将成为新的生产力，推动各行各业快速发展。他强调了算力的重要性，指出中国80%的科技企业以及一半的大模型公司都在使用阿里云作为他们的云服务提供商。阿里云的首席技术官周靖人在演讲中表示，阿里云即将发布的通义千问2.0大模型和一系列行业模型，这些模型能够有效帮助开发者在各行各业利用人工智能、算法的力量，结合自己的业务场景去解决实际中的问题。
在云计算市场的激烈竞争中，微软成功超越了其主要竞争对手。在大多数大型科技公司发布第三季度财报的一周后，微软在云服务方面报告了Azure的29%的增长。亚马逊的财务总监BrianOlsavsky在周四的财报电话会议上说，云成本优化的速度已经在放缓，他在电话会议上提到了「优化」这个词超过20次。
「Create@AI创客松」是一趟真正落地的加速创新之旅，让最具创意的头脑们开启「重塑未来」的开关。AI时代正在加速降临。2023云栖大会期间，阿里云还推出了以“为创新成长提速”为主题的「阿里云创业者计划」专场活动、加速中小企业创新成长的「2023金秋云创季」活动，并与央博联名打造全球首个「李白数字展」，全方位加码，为创新加速。
近日有报道称，芯片制造商英特尔正在与多家咨询公司合作，为客户构建类似ChatGPT的人工智能应用。英特尔与波士顿咨询集团达成合作，后者通过利用英特尔AI硬件和软件支持的定制自然语言聊天机器人，使员工能够更好地从文档中检索和总结关键信息。但无疑英特尔希望通过自研软件抢占人工智能技术革命中的先机。
在2023年的SAPTechEd活动中，SAPSE宣布了一系列全面的生成式人工智能能力和进步，旨在赋予所有技能水平的开发者，在AI时代为其业务注入强大动力。SAP揭示了生成式AI应用开发和向量数据库能力的创新，以及为开发者在AI时代提供的新的学习机会「如今多变的技术和商业景象意味着每位开发者都需要成为AI开发者，」SAPSE的首席技术官兼执行董事会成员JuergenMueller如是说。SAP的研�
2023云栖大会现场，阿里巴巴集团主席蔡崇信发言指出，智能化时代正在开启，AI将成为各行业新型生产力，目前中国80%的科技企业和一半的大模型公司都跑在阿里云上面。图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney据蔡崇信介绍，去年云栖大会，阿里发布了AI开源社区魔搭，经过短短一年，魔搭已经聚集了270万开发者，2300多个优质模型，2300个多个优质模型下载量超过1亿，成为中国规模最大最活跃的AI者开发者社区。今天从底层算力到人工智能平台，再到模型服务，阿里云正在这个面向AI时代进行全面的技术升级和创新。
中国网络空间安全协会人工智能安全治理专业委员会宣布成立。图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney中国网络空间安全协会人工智能安全治理专业委员会由国家互联网应急中心、北京智源研究院、上海人工智能实验室、阿里云、华为、金山办公等单位发起，组织人工智能领域产学研单位开展技术创新、产业协作、成果转化和行业自律，并在模型安全、内容安全、数据安全、隐私保护和知识产权保护方面不断提升人工智能安全治理能力，以行业协同方式探索人工智能安全新型综合治理新模式，为中国人工智能产业健康发展提供可持续的基础性支撑。人工智能安全治理专业委员会首批成员单位共58家，包含人工智能领域的高校、研究院所、企业等。
PromptPoint是一个帮助团队设计、测试和部署高质量提示语的工具。它提供自动化测试和输出评估功能，帮助您确保语言模型输出的质量。您可以创建和管理自己的提示语，测试和评估其效果，并快速部署到自己的应用程序中。PromptPoint还提供了针对提示语的速度和成本监控功能，帮助您优化性能和成本，并提供部署时的回滚能力。通过PromptPoint，您可以将提示语的创建权交给最了解您业务和用户的团队成员，缩小技术执行和实际需求之间的差距，加快测量提示语效果的反馈循环。
GPTsHunter是一个社区平台，用户可以发现并分享最好的自定义GPT模型。用户可以浏览GPT Store，搜索和投票喜欢的GPT模型。平台还提供API文档，供开发者使用OpenAI API集成GPT模型。
Decorion是一个以AI驱动的在线室内设计工具。它可以让用户在几秒钟内为自己的空间生成设计方案。用户只需上传空间图片,选择设计风格主题,Decorion就可以生成多种设计方案组合。它完全免费,不需要信用卡。Decorion适用于对室内设计感兴趣的用户,可以在不花大钱的情况下设计梦想中的空间。它以其简单的三步设计流程而受用户欢迎。
AttentionKart是一个利用人工智能提供参与度洞察的平台。它使用计算机视觉技术如面部识别、表情识别、眼球追踪等,帮助用户分析参与度和互动,获得用户行为深入洞察。平台可以离线分析录像,也可以在线整合第三方应用。主要功能包括参与度分析、精准用户画像、互动优化等。适用于教育机构的在线课程、企业的会议演示、销售电话等场景。
Quaere 是一款一站式占星学应用，提供塔罗卡牌阅读、星座配对、AI 占星师、每日星座运势等功能。用户可以通过 Quaere 更好地了解自己，寻找人生目标，以及找到自己的完美匹配。
Audio Diary是一款智能语音日记应用，帮助您记录珍贵时刻，练习感恩，并实现大大小小的目标。
JimmyGPT是一款多功能的人工智能助手应用，能够帮助用户进行内容创作、学习知识、获取娱乐，以及方便的登录访问各种服务。该应用提供了写作、学习、娱乐等多种功能，用户可以通过它进行求助、娱乐和学习，提高工作效率和生活质量。友善AI助手以友好的界面和强大的功能为用户提供全方位的智能服务。
Canopy是一个以人工智能为核心的模拟面试平台。它可以帮助求职者通过模拟面试提高面试技能,面对Hirevue、Superday等不同形式的面试信心十足。Canopy提供实时反馈和建议,指出求职者在面试中的优劣势,从而帮助求职者针对性提升弱项。此外,Canopy定价合理,定位明确,是求职者准备面试的好帮手。
askInput是一款客户意见即时反馈工具，可以让客户、作家和营销人员快速表达意见和反馈。它可以帮助写作机构和营销公司更快地获取客户意见，也可以帮助业务所有者更轻松地获取更丰富的反馈和更高的回复率。同时，市场经理可以利用该工具将团队转化为内容创作者，快速获取利益相关者的观点。
myCareerMax通过结合行业领先的技术,包括Google Jobs API和OpenAI的GPT-4,为用户带来更智能、人工智能增强的求职体验。平台汇聚了LinkedIn、Indeed.com、Monster.com等顶级招聘网站的职位,提供全面覆盖不同职位的机会。借助AI优化的职位匹配和应聘工具,用户可以一站式直接投递感兴趣的职位。myCareerMax为用户提供免费、智能化的职业推进服务。
HackermanAI是一款由GPT驱动的实用工具，可用于代码的单元测试和代码检查，具有更智能的功能。它提供在线编辑器和API，未来还将推出CLI工具。除了提供在线编码练习外，还可以用于添加注释、解释复杂代码、重构、提高可读性和优化等。HackermanAI定位于为开发者提供更智能的代码辅助工具。
GPTBLOX是一个功能强大的ChatGPT谈话记录保存Chrome插件。它可以帮助您在本地电脑上以HTML、TXT、PNG和PDF多种格式保存ChatGPT的聊天记录,无需再担心账号被封或数据泄露的风险。插件还具有链接管理和网页保存等功能。主要优势是数据安全可控,使用简单方便。适用于需要大量使用ChatGPT的用户。定价为免费。目的是让更多人享受ChatGPT带来的便利,并解决账号被封等痛点。
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