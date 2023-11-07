阿里云新增AI软件开发业务

PromptPoint是一个帮助团队设计、测试和部署高质量提示语的工具。它提供自动化测试和输出评估功能，帮助您确保语言模型输出的质量。您可以创建和管理自己的提示语，测试和评估其效果，并快速部署到自己的应用程序中。PromptPoint还提供了针对提示语的速度和成本监控功能，帮助您优化性能和成本，并提供部署时的回滚能力。通过PromptPoint，您可以将提示语的创建权交给最了解您业务和用户的团队成员，缩小技术执行和实际需求之间的差距，加快测量提示语效果的反馈循环。