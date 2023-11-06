Android 的前 15 年改变了世界：借助人工智能，谷歌可能再次改变世界

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 6 日消息:2005 年，谷歌以 5000 万美元收购了加州小型软件公司 Android，并做出了一个影响深远的决策——将 Android 操作系统完全免费开源，任何公司都可以使用和创建设备。这一战略的背后是对苹果 iPhone 崛起的直观应对，以及对未来技术格局的深远考量。

2022 年，据 Statista 统计，仅 Play Store 的应用收入就高达 479 亿美元。自 2008 年首款 Android 手机问世以来，Android 已成为全球最受欢迎的移动操作系统，用户超过 33 亿，占全球人口的 41%。

苹果 2007 年的 iPhone 发布，彻底颠覆了移动互联网设备的传统概念，迫使谷歌重新思考。当时的谷歌执行官 Vic Gundotra 在 2010 年的 I/O 大会上回忆道：「如果谷歌不采取行动，我们面对的将是一个由一个人、一家公司、一种设备、一个运营商所主导的未来。」而这是谷歌所不愿见到的。

为了塑造一个符合其愿景的未来，谷歌采取了激进的步骤，通过让 Android 完全开放源代码，使其快速传播，迅速占领了全球市场的主导地位。这不仅是对抗苹果的战略，也是对技术创新的投资，包括如今的热门技术——人工智能。

谷歌的这一策略也引领了智能手机的设计语言，从早期黑莓和全键盘设备的复杂风格，到如今 Pixel 设备的清晰简约。Android 为合作伙伴如三星、一加和 Nothing 等提供了差异化定制的可能性。

现在，全球移动市场分成了苹果公司和其 Android 竞争对手，主要是三星，以及包括谷歌自家的 Pixel 手机在内的其他几个品牌。尽管 Android 在全球普及率居高不下，但苹果的 iPhone 在关键市场如美国和日本已经取得了超越。

在未来的技术之路上，谷歌继续通过人工智能等前沿技术的整合，推动智能手机的能力极限。Android 的工程总监 Dan Sandler 表示：「从状态栏通知到系统范围的导航手势，到连接所有 Android 应用程序与底层操作系统的『Binder』IPC 系统，Android 集成了我们有史以来最好的想法。」

人工智能是谷歌继续将其 Pixel 系列设备与其他 Android 手机和 iPhone 区分开来的方式之一。这包括扩展计算摄影的能力，结合人工智能来填充以前不存在的像素。或者使用人工智能来筛选垃圾电话或与客户服务保持联系。有趣的工具包括使用人工智能制作自定义壁纸。

由于实际上只有两个竞争对手提供移动操作系统，Android 很可能仍然是全球主导的手机平台。仍有一些发展中市场依赖更便宜的 Android 设备，而苹果并不打算参与这个市场的竞争。凭借多年来在人工智能方面的大量投资，以及不断将机器学习集成到 Android 中，谷歌希望人们看到的便利能阻止他们转向苹果。

Android 工程总监 Dan Sandler 表示：「从状态栏通知到系统范围内的导航手势，再到将所有 Android 应用程序连接到底层操作系统的『Binder』IPC 系统，Android 都是我们曾经拥有过的最佳创意。」

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