2023 年最炙手可热的人工智能工作薪酬超过 20 万美元，并提供远程工作机会

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 3 日消息：自 ChatGPT 面世近一年以来，围绕生成式人工智能的热情几乎没有减退——尤其在就业市场上。

Indeed 上有关生成式 AI 工作的搜索量在过去一年中增加了近 4000%，而生成式 AI 职位的空缺在同一时期增加了 306%。

尽管 ZipRecruiter 上的 AI 职位发布量从 2022 年的高点下降，但该平台上现有的 AI 职位数量仍然「远远大于」疫情前的数量，ZipRecruiter 首席经济学家 Julia Pollak 如是说。

目前市场上最热门的 AI 职位不是工程领域，而是数据科学家。

在过去的六个月中，数据科学家成为 Indeed 上发布最多的 AI 职位，同时也是 ZipRecruiter 上发布的第二多的职位。

AI 数据科学家需求增长

虽然数据科学家已经与 AI 合作多年，但随着越来越多的公司推出与 AI 相关的产品以提高工作效率或改善客户体验，对这些专业人士的需求在最近几个月里急剧增加，Indeed 的负责人工智能责任的负责人 Trey Causey 说。

他补充说，数据科学家在实现这一商业目标中起到了关键作用，通过收集、分析和解释新 AI 模型的大量数据，帮助公司做出明智的商业决策。

据 ZipRecruiter 和 Indeed 报道，专注于 AI 的数据科学家的招聘格局已经超越了技术领域，包括了金融服务、航空航天、媒体和其他行业，所有这些行业都在扩大招聘预算，以聘请这些专业人员，或为他们创建新的职位。

Pollak 解释说：「在 2021 年和 2022 年，很多针对 AI 数据科学家职位的招聘最初是为临时合同或自由职业角色，因为公司仍在试水，并决定是否可以盈利这项技术。现在，已经过去足够的时间，公司可以看到 AI 的好处，正在做出长期投资并建设他们的 AI 团队。」

如何成为 AI 数据科学家

数据科学家通常需要至少具有数学、统计学、计算机科学或相关学科的学士学位，才能开始在该领域工作。

但 Causey 说，比你的教育更重要的是你的技能。他解释说：「数据科学家需要在许多技术和非技术技能上都很强，才能成功：统计分析、应用数学、具有坚实的计算机科学基础、出色的沟通和项目管理技能。」

他表示，对于与 AI 技术合作的数据科学家来说，持续的技能获取是「必须的」，因此求职者「应该展示他们的技能如何随着行业变化的景观而进化。」

然而，Causey 补充说，许多渴望成为数据科学家的人在简历上低估了他们的非技术技能，仅「列出他们知道的方法和算法」，并提供了很少关于他们知识应用深度和其他软技能的信息。

六位数美元薪水和在家工作的自由

根据 Indeed 的数据，从事 AI 工作的数据科学家可以期望在不到一年的经验中获得至少 100，000 美元的收入。ZipRecruiter 将入门级 AI 数据科学家的平均工资定在 122，738 美元。

据 Indeed 和 ZipRecruiter 报告，随着在该领域工作经验的增加，这个平均数稳步攀升到大约 150，000 美元，经验为 3 至 5 年。

许多高级 AI 数据科学家的职位提供的薪水远远超过 200，000 美元。例如，AI 初创公司 Uniphore 的一则高级 AI 科学家职位广告列出了 151，200 美元至 207，907 美元的薪水范围，而 GE HeAlthCare 的一则高级 AI 科学家职位广告列出了 174，800 美元至 296，400 美元的基本薪水。

Pollak 指出，AI 数据科学家也有许多远程工作机会，由于这是一项需求量大、高度专业化的角色，因此可能更容易协商灵活的工作安排。

她补充说，最终，要获得这些令人垂涎的数据科学家职位，「你需要向雇主展示你是聪明、精明、适应性强，且喜欢与机器学习和大量统计数据一起工作。」

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