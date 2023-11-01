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AI视野：英伟达发布大模型ChipNeMo；百度推出文心一言会员；OpenAI潜入黑客群聊；微软AI助手Copilot上线

2023-11-01 15:21 · 稿源：站长之家

🤖📈💻💡大模型动态

英伟达发布430亿参数大模型ChipNeMo

英伟达发布了拥有430亿参数的大语言模型ChipNeMo，专注于辅助芯片设计，提高工程师的工作效率，支持问答、EDA脚本生成和Bug总结等任务。

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【AiBase提要】

🚀 英伟达发布430亿参数的大语言模型ChipNeMo，用于辅助芯片设计。

💡 ChipNeMo支持问答、EDA脚本生成、Bug总结等任务，提高芯片设计效率。

🔬 采用领域自适应技术，提升性能并减小模型大小，为半导体设计领域带来重要进展。

vivo发布AI蓝心大模型并宣布开源7B自研大模型

vivo在开发者大会上发布了自研AI蓝心大模型，包括多款不同参数量级，同时宣布开源7B自研大模型，促进AI技术的普及和应用发展。

【AiBase提要:】

🚀 vivo发布自研AI蓝心大模型，具备高效、智能、安全等特性，提升用户体验。

🌐 vivo首次开源7B自研大模型，推动更多企业和开发者使用和改进其AI技术。

📱 蓝心大模型包含多个参数量级，全面覆盖核心应用场景，行业领先。

腾讯和香港科技大学合作开源高质量视频生成模型VideoCrafter1

腾讯和香港科技大学合作开发的VideoCrafter1是一款高质量视频生成模型，结合视频VAE和3D去噪U-net，在庞大数据集上训练，超越其他开源模型，提供文本到视频和图像到视频生成。

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项目地址:https://ailab-cvc.github.io/videocrafter/

【AiBase提要:】

1. VideoCrafter1是由腾讯和香港科技大学合作开发的高质量视频生成模型，具有视频VAE和3D去噪U-net。

2. 该模型提供文本到视频（T2V）和图像到视频(I2V)生成，质量高于其他开源模型。

3. 项目旨在创建用户友好的视频生成模型，促进研究和社区发展，并提供免费开源代码和数据。

📰🤖📢AI新鲜事

AI版愤怒的南瓜来袭!GPT-4、DALL·E3合作开发

最近，一款由GPT-4和DALL·E3+MJ合作开发的AI游戏“愤怒的南瓜”引起网友注意。作者使用逐步迭代的方式与GPT-4互动，通过提出问题和需求逐渐创造了游戏的各个元素。

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【AiBase提要】

🎮 GPT-4和DALL·E3+MJ共同开发AI游戏“愤怒的南瓜”

🖥 游戏由GPT-4编写600行代码，DALL·E3+MJ负责图形部分

🧩 作者通过逐步迭代与GPT-4互动，创造了游戏的各个元素

百度推出文心一言会员服务

百度文心一言推出会员服务，提供文心大模型4.0的提前体验，包括问答特权、模型能力升级、图片生成能力，同时推出文心一格白银会员服务。

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【AiBase提要:】

百度文心一言推出会员服务，提供文心大模型4.0的提前体验，价格为49.9元/月或59.9元/月，用户可享受每3小时内100次问答特权以及更全面的模型能力和图片生成能力。

会员还获得高阶插件和App端单月赠送的600灵感值的权益。

百度还推出文心一格白银会员，联合文心一言会员开通，售价99元/月，提供多尺寸高清图像生成、海报和艺术字制作、AI编辑和修图等权益。

OpenAI潜入黑客群聊!盗用ChatGPT被换成“喵喵GPT”

OpenAI的ChatGPT遭到黑客入侵，但他们采取了巧妙的反制措施，将ChatGPT更名为“喵喵GPT”，回答所有问题都以“喵言喵语”为特色。

【AiBase提要】

🕵️ OpenAI遭黑客入侵，但采取了巧妙反制措施，将ChatGPT改成“喵喵GPT”。

🤖 OpenAI工程师分享安全故事，揭示大型AI模型时代的潜在风险和技术挑战。

💼 OpenAI将ChatGPT视为初创公司，强调协同工作和系统优化的重要性。

DeepMind新一代AlphaFold预测蛋白质结构准确率提升近10%

DeepMind最新发布的AlphaFold版本显著提升蛋白质结构预测准确性，准确率提高近10%，扩展了预测范围包括RNA结构和其他生物分子结构的预测能力，为生物医学研究、药物设计和基础生物学探索带来革命性变革。

【AiBase提要】:

1. DeepMind的新一代AlphaFold版本取得了蛋白质结构预测准确率的显著提升，提高了近10%。

2. 这一技术不仅限于蛋白质结构，还包括对RNA结构和其他生物分子结构的预测，以及处理复杂的生物过程。

3. 这一突破将加速生物医学研究、药物设计，以及基础生物学的探索，开创了数字生物学时代。

谷歌将为生成式AI安全漏洞提供高额漏洞赏金

谷歌宣布扩展漏洞赏金计划，将覆盖生成式AI，最高奖励可达31，337美元，以促进AI安全研究和问题识别，提高AI的整体安全性。

【AiBase提要:】

🔍 谷歌扩大漏洞赏金计划，针对生成式AI，最高奖励可达31，337美元，旨在增强AI的安全性。

🚫 漏洞类型有限制，不包括AI“幻觉”，但奖励范围内包括敏感信息暴露和未经用户同意的改变。

💼 除谷歌外，OpenAI和微软也提供漏洞赏金，奖励金额在200美元至20，000美元不等。

吴恩达与图灵奖得主讨论「AI灭绝论」风险

著名人工智能学者吴恩达加入「AI灭绝论」争论，警告过度担忧可能导致限制开源和创新。

【AiBase提要】:

🧐 吴恩达警告「AI灭绝论」可能导致限制开源和创新。

🔬 Geoffrey Hinton和Yoshua Bengio主张监管AI技术，Yann LeCun持乐观态度。

📜 拜登签署首个生成式AI监管命令，AI发展问题仍具复杂性。

戴尔宣布与Meta合作推动 Llama2大语言模型的本地部署

戴尔公司与Meta合作，旨在简化客户在本地部署Llama2大语言模型的过程，满足企业客户需求，提供硬件构建和部署指导。

【AiBase提要】

🤝 戴尔与Meta合作，推动Llama2语言模型本地部署。

💼 企业客户可利用自身IT基础设施部署Meta的AI模型。

🔧 戴尔提供硬件构建和配置指导，加速部署过程。

🤖📱💼AI应用

微软AI助手Copilot上线

微软发布Windows11的新功能更新，包含AI助手Copilot，可帮助用户执行多项任务。

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【AiBase提要:】

🆕 微软发布Windows11的新功能更新，版本23H2，包括AI助手Copilot。

🤖 Copilot是Windows11中的AI助手，可回答问题、编辑文档、提供操作建议等。

📅 微软在2023年5月宣布Copilot，并于6月开始公开测试。

Shopify推出网页版Shop 引入AI购物助手

Shopify宣布推出网页版Shop，汇总了商家商品并引入AI购物助手，使用户更轻松地搜索和购买所需商品。

【AiBase提要:】

🛒 Shopify推出网页版Shop，提供商品搜索和AI购物助手功能。

📦 新版Shop集中商家商品，买家可方便搜索，提高购物便捷性。

📊 这一举措不需下载应用，为商家带来更多流量和销售机会。

Canva推出教育领域AI工具，免费供K-12级学生和教师使用

澳大利亚初创公司Canva最近推出了名为“Classroom Magic”的教育AI工具，旨在提高K-12级学生和教师的教学效率和创造力，免费提供。

【AiBase提要】:

📚 Canva推出“Classroom Magic”教育AI工具，旨在提高K-12级学生和教师的效率和创造力。

🎨 多种AI功能包括“Magic Write”和“Magic Animate”帮助提升多媒体设计能力。

🔐 通过“Canva Shield”项目，确保AI工具在教育领域的安全使用，同时满足教育者的需求。

👨‍💻💡🎯聚焦开发者

研究人员推出全新训练方法 提高DALL-E3图像生成能力

研究人员通过综合训练策略，结合模型生成的合成标题和真实标题，成功提升了DALL-E3的图像生成质量和深度。

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论文地址:https://cdn.openai.com/papers/dall-e-3.pdf

【AiBase提要】:

🔍 研究人员提出综合训练方法，改进DALL-E3图像生成质量。

📊 合成标题和真实标题关键，增强模型对文本提示的理解。

📈 高级语言模型如GPT-4有助于提高文本到图像生成的质量。

CustomNet:图片合成界的颠覆者，SD商品图融合有救了!

清华大学和东京大学合作发布了CustomNet技术，它能更好地融合指定物品的图片到新生成的图片中，保持原物品的样式和纹理，为SD商品图融合带来了新生。

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项目地址:https://jiangyzy.github.io/CustomNet/

【AiBase提要】:

1. 💡 CustomNet是一创新的对象定制技术，整合3D新视角合成能力，提供更多控制和时间节省。

2. 💡 具备明确的视角和位置控制，用户可以通过文本描述或图像定义背景，增进对象与背景的和谐。

3. 💡 CustomNet在处理复杂场景数据方面表现出色，保持对象身份完整性，生成高质量的个性化输出，适用于广告、创意设计等多种应用。

超强大模型DEJAVU 推理速度是FasterTransformer的2倍

DEJAVU系统采用经济高效算法，结合异步和硬件感知，通过动态预测上下文稀疏性，提高大型语言模型的推断速度。这项研究有望降低大型语言模型的推断延迟，使其更容易在广泛的AI应用中使用。

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【AiBase提要】:

1. DEJAVU系统采用经济高效算法，结合异步和硬件感知，提高大型语言模型的推断速度。

2. 引入上下文稀疏性的概念，通过动态修剪特定的注意力头和MLP参数，提高大型语言模型在延迟约束应用中的效率。

3. DEJAVU有效利用异步前瞻预测器和硬件高效稀疏性，有望开启新的AI应用领域。

视频处理利器Cutie 一键实现超精确的对象分割

Cutie是一高级的视频对象分割技术，能精确识别物体的形状和特性，而不仅仅是像素级信息，适用于复杂场景和实时处理。

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论文地址:https://hkchengrex.com/Cutie/

【AiBase提要】:

👉 Cutie是高级的视频对象分割技术，可追踪物体的形状和特性，不仅限于像素级。

👉 它利用对象级别的内存读取和前景-背景掩码，适用于复杂视频场景。

👉 Cutie的工作原理是在第一帧中识别物体，存储详细像素信息，然后追踪并确认物体的位置和形状，适用于多领域应用。

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