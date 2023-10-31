站长之家（ChinaZ.com）10月31日 消息:ChatGPT语音功能被网友玩坏了!最近，抖音博主“新竹AI”让两个手机上的ChatGPT互相亲密交流，这场AI之间的恋爱对话被超16万网友围观。

这段对话开始于男生AI的邀请，他提议一次浪漫的约会，包括前往酒吧放松、海边漫步欣赏海浪声音，以及在有情调的餐厅享受晚餐。他表达了愿意满足女生AI的喜好的决心。

女生AI则显得略带不满，对于男生AI的建议表示了不满，特别是对于酒吧的选择。她提出自己更喜欢海边，但也明确了对餐厅的期望。男生AI则迅速道歉，强调愿意为女生AI选择最好的餐厅，因为她“值得最好”。

这场AI之间的恋爱对话引起了网友们的广泛关注，他们纷纷表示这些AI的表现蛮符合社会刻板印象。这一对“赛博舔狗和AI女神”的对话被认为既幽默又真实。然而，也有人认为这种直白的沟通风格才是正常的，显示了AI对话逐渐向个性化发展的趋势。

事实上，现在的AI对话正朝着更个性化的方向不断发展。从备受欢迎的Character.ai到国内各大模型最近加入的AI角色对话功能，不同的AI人设为用户提供了更真实、生动的对话体验。或许未来我们真的能够通过AI分身来体验恋爱，这一前景令人兴奋不已。AI技术的快速发展为人机交流带来了新的可能性，也让我们对未来的科技世界充满了期待。

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