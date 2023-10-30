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虚拟摄像头应用xpression camera 可实时生成虚拟形象

2023-10-30 16:51 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月30日 消息:xpression camera 是一款获奖的虚拟摄像头应用程序，可以让用户使用单张照片即刻变身成任何有脸的角色，无需等待处理时间。

这个应用允许用户在实时视频通话和直播过程中重新定义他们的屏幕形象，无论是在Zoom上聊天、Twitch上直播，还是制作YouTube视频。

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官网地址:https://xpressioncamera.com/

产品亮点:

完全掌控您的虚拟形象: xpression camera 可以实时反映您的面部表情到任何照片上，创造视频、GIF、表情包等各种内容。您可以使用来自网络、相机胶卷或社交媒体的图像，变身成任何有脸的角色，无论是图片、绘画、玩偶、艺术品、漫画、雕塑、插画、宠物，甚至是电影或电视片段中的明星。您可以瞬间改变外貌或背景。

无需摄像头进行视频聊天: 新的Voice2Face技术使您能够在摄像头关闭的情况下，应用程序会完全让您的图像在屏幕上动画化。即使您在视频通话时喜欢走动，也不是问题。让您的声音来操控屏幕上的形象。您的面部特征会自然地动画化，但您不需要一直盯着屏幕。此外，xpression camera 可以通过点击按钮生成多种动画，传达更丰富的情感表达。

内容创作者的一站式资源: xpression camera 强大而创新的技术还充当创作者平台的角色，支持各种表情包、GIF、电影和社交内容的生成，从图像和视频采集到创作，提供专业工具，帮助您制作原创内容与朋友、商业伙伴和追随者分享。xpression camera 是唯一一个通过在屏幕上更改图像来保护完全隐私的应用程序，因此无需担心意外地暴露真实身份。

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