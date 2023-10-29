马克·扎克伯格的 Meta 发布 Llama2 以针对 Sam Altman 及 OpenAI 展开竞争

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 29 日消息:自 5 月份在白宫举行的顶级 AI CEO 聚会上，Sam Altman 与 Satya Nadella 和 Sundar Pichai 并排而坐以来，马克·扎克伯格的缺席成为了不容忽视的事实。

在 Alphabet、微软和 OpenAI 的参与下，扎克伯格的缺席显然不是偶然。一位官员表示，这次会议「侧重于目前在该领域领先的公司。」尽管政治象征被过分评价，但这些言论肯定令人感触颇深。

自那次聚会以来，扎克伯格和 Meta 快速推出了与 Altman 的 OpenAI 直接竞争的产品，开启了目前科技领域最激烈且被忽视的战斗之一。Meta 以自家的开源大型语言模型 Llama 2 回应了 OpenAI 的 GPT-4，并在其消息应用中推出了二十多个专门的聊天机器人，以应对 ChatGPT。它倡导更为宽松的 AI 研究环境，反对 OpenAI 对管制的呼吁。如今，没有人会将 Meta 排除在外。一位华盛顿内部人士表示，「他们可能已经迫使问题浮现。」

扎克伯格的进攻令一些寻求直接商业结果的人感到困惑，很容易将其视为自尊心的问题，但限制 Altman 的崛起显然是一个明确的商业必需。OpenAI 正在构建受欢迎的消费者产品，招募顶尖的 AI 人才，并推动限制 AI 研究。这一切都威胁到 Meta 的增长和创新能力，所以该公司回归到熟悉的模式：摧毁模式。

当 Altman 推出 ChatGPT 时，他可能没有意识到，但他从那时开始就与扎克伯格竞争。消息传递是 Meta 的强项。该公司拥有两个拥有十亿以上用户的聊天应用（WhatsApp 和 Messenger）和 Instagram。它试图尽早构建聊天机器人，因为它在 2016 年就将它们视为下一个计算平台。Meta 甚至构建了一个名为 M 的 ChatGPT 的前身，可以回答问题、预订航班和绘制图片。不过，M 的「技术」几乎完全是人为的，最终 Meta 关闭了它。但是，这个愿景一直持续。

当 ChatGPT 在 2022 年 11 月首次亮相时，Altman 不仅推出了扎克伯格梦寐以求的产品，而且创建了当时增长最快的消费者产品。技术赶上了愿景，而别人正在从中获利。对 Meta 的风险多方面存在。人们在与 ChatGPT 交谈的时候可能会忽略 WhatsApp 上的朋友。OpenAI 似乎对构建下一个计算平台感兴趣——通过其 ChatGPT Plugins 产品，可以通过聊天完成从预订航班到订购食物的所有事务。而 Altman 擅长从聊天中赚钱，这是 Meta 长期以来一直困惑的事情。

Meta 并未构建一个通用的机器人来限制 ChatGPT 的增长——这是一个克隆策略，就像 Stories 和 Reels 那样——而是构建了二十多个专门的机器人。这个想法是，多用途的机器人是一个不错的演示，但技术最终会转向更具体、更狭窄的用例。AI 机器人已经在专业化，包括为法律提供服务的 Harvey 和为娱乐提供服务的 Character.ai。而 ChatGPT 在夏季稳步流失了用户。于是在 9 月份，Meta 在其消息应用中推出了 28 个不同的 AI，包括 Coco（用于跳舞）、Max（用于烹饪）和 Victor（用于训练）。评估机器人的成功需要一些时间，但 Meta 不会羞于将它们推向其 39.6 亿的月活跃用户。它在这个领域有着良好的记录。

Meta 还在挑战 OpenAI 的核心业务，针对其 GPT-4 模型，而 ChatGPT 使其成为了一种轰动。各家公司正在迅速建立在 GPT-4 之上，帮助 OpenAI 实现了 13 亿美元的年化收入。就在本周，微软宣布其基于 OpenAI 产品的云计算客户从 11，000 增加到 18，000。但 Meta 的反击可能也会限制其增长。

在 7 月份，Meta 发布了 Llama2，一种开源大型语言模型，为开发人员提供了更多的自定义灵活性，而不仅仅是基于 API 构建。Llama2 已经处于开源 AI 运动的前沿，这是目前 AI 研究领域最热门的领域之一，它正在对抗 OpenAI 的专有方法。通过发布它，Meta 正在推动 OpenAI 开创的突破走向商品化。

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