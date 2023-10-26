荣耀Magic 6引入AI功能 可通过眼睛凝视控制手机

要点: 1. 华为荣耀（Honor）的新手机荣耀Magic6将引入一项名为Magic Capsule的眼动追踪技术，允许用户通过凝视来控制手机。 2. Magic Capsule被描述为“基于眼动的多模交互技术”，虽然名称略显夸张，但这一功能有望提供全新的手机操作体验。 3. 除了眼动追踪技术，荣耀Magic6还将配备高通的第三代骁龙8处理器和人工智能功能，以及虚拟助手，可以根据用户的凝视指令执行各种任务。

站长之家（ChinaZ.com）10月26日 消息:华为旗下的荣耀（Honor）品牌在2023年高通骁龙峰会上宣布了其最新旗舰手机荣耀Magic6，并引入了一项名为Magic Capsule的创新功能。这项功能基于眼动追踪技术，允许用户通过眼睛的凝视来控制手机应用程序的打开和操作。尽管这一技术引发了一些关于隐私问题的担忧，但它的潜在应用和吸引力不容忽视。

Magic Capsule技术被描述为“基于眼动的多模交互技术”，虽然名字听起来略显夸张，但它代表了一种创新的手机交互方式。在展示中，一位女性用户通过改变凝视的方向来打开手机上的应用程序，这展示了这一技术的一小部分潜力。除了眼动追踪技术，荣耀Magic6还将搭载高通的第三代骁龙8处理器和丰富的人工智能功能，以及一个虚拟助手，可以根据用户的眼动指令执行各种任务。

然而，关于Magic Capsule技术如何确切地工作以及它是否会引入更多的困扰，还存在一些疑问。演示视频并不是真实生活中的准确展示，因此实际效果还有待验证。此外，这一技术似乎需要多种输入方式的组合才能可靠运行，可能需要结合其他手势来实现。

尽管存在一些潜在问题，但看到手机制造商不断努力推动手机使用方式的创新，而不仅仅局限于人工智能聊天机器人，仍然是一个积极的方向。可靠的眼动追踪技术将具有实际的辅助功能，特别是在用户双手忙碌的情况下。这也反映了手机行业正在不断寻求新的方式来改进设备的操作性能，而不仅仅是依赖人工智能。

荣耀并没有具体宣布Magic6的发货日期，但高通表示搭载其新旗舰芯片组的手机将在未来几周内开始上市，这意味着我们很快就能看到这项新技术在手机市场上的应用。随着科技不断发展，手机将继续提供更多令人兴奋的功能和功能，Magic Capsule只是其中的一个例子。

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