超1. 8万家公司使用Azure OpenAI服务，Copilot付费用户达100万

🔍 划重点: 1. 超过18，000家组织正在使用Azure OpenAI服务，其中包括新客户，微软董事长兼首席执行官Satya Nadella表示公司正在通过OpenAI API扩展其数字化首选公司的服务。 2. 领先的人工智能初创公司正在使用OpenAI来支持其人工智能解决方案，从而将它们纳入Azure客户的行列。 3. GitHub Copilot的付费用户已经达到100万，同时有超过37，000家组织订阅了Copilot的商业服务，同比增长40%。

站长之家(ChinaZ.com) 10月25日 消息:微软董事长兼首席执行官Satya Nadella日前表示，超过18，000家组织正在使用Azure OpenAI服务，其中包括新客户，微软正通过OpenAI API扩展其数字化首选公司的服务。这一消息是在公司2023财年第一季度业绩电话会议上宣布的。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Nadella指出，许多领先的人工智能初创公司正在使用OpenAI来支持其人工智能解决方案，因此它们也成为Azure的客户。这一举措使微软能够满足不断增长的AI市场需求，并帮助客户实现数字化转型。

此外，Nadella还提到GitHub Copilot，他表示，这一工具可以将开发人员的生产力提高多达55%。GitHub Copilot已吸引了超过100万的付费用户，并有超过37，000家组织订阅了Copilot的商业服务，同比增长40%。这一工具已经被数字原住民如Shopify以及领先的企业如Maersk和PwC等广泛采用，以提高其软件开发人员的生产力。

微软的举措显示了公司对人工智能和数字化转型的承诺，以满足不断增长的市场需求。Azure OpenAI服务的广泛采用以及GitHub Copilot的成功示范了微软在AI领域的领先地位。微软正利用人工智能的浪潮重新定义其在业务应用领域的角色，为客户提供更多创新和高效的解决方案。

（举报）