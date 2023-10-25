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天猫“双十一”预售电竞热 电玩设备销售大涨逾八成

2023-10-25 16:51 · 稿源：站长之家

10月24日晚8点，2023年天猫“双十一”预售正式拉开帷幕。在众多热销商品中，深受年轻群体喜爱的电竞类产品表现强劲。根据天猫公布的数据，预售首小时电玩设备的成交额同比增长高达150%，显著领先其他商品类别。

具体来看，游戏本、电竞DIY配件、高端电竞鼠标、专业电竞键盘、高清电竞显示器、降噪电竞耳机等成为卖得最火爆的电竞周边产品。知名品牌任天堂、vivo、大疆、魅族等158家厂商的电竞类产品，首小时成交额较去年同期增长超过一倍。

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业内人士分析，电竞产业近年来蓬勃发展，拥有大量狂热追随者。“双十一”天猫平台推出大量电竞促销活动，加之许多新品发布和体育赛事，吸引电竞用户入场消费。有专家预测，在电竞旺季的带动下，电子竞技类产品有望成为“双十一”销售的亮点。

除电竞产品外，传统大家电领域的表现也较为抢眼。海尔、海信、老板等229个大家电及生活电器品牌的销售额已超过去年全天水平。其中部分品牌仅用1分钟就超过了去年首日的业绩。消费升级的厨房电器、嵌入式大型电器也受到消费者追捧，同比增长显著。业界认为，“双十一”大促将推动更多高端创新产品走进千家万户，进一步拉动内需扩容。

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