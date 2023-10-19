斯坦福研究发现全球最大AI模型Llama 2缺乏透明度

🔍划重点: 1. 斯坦福大学发布的“基础模型透明度指数”揭示，包括Meta在内的顶级AI模型开发者未能提供足够关于其对社会潜在影响的信息。 2. Meta的Llama2在透明度方面表现最佳，但即使如此，十大最受欢迎的模型中仍有10个透明度不足。 3. 研究人员认为透明度是一个广泛的概念，他们根据100个指标评估模型的构建方式、运作原理以及人们如何使用它们来定义透明度。

站长之家(ChinaZ.com) 10月19日 消息:斯坦福大学最近发布的研究报告指出，全球最大的AI基础模型开发者，包括Meta和OpenAI在内，未能提供足够的关于其潜在社会影响的信息。

这一研究名为“基础模型透明度指数”，旨在追踪顶级AI模型开发者是否公开信息，以便了解他们的工作及人们如何使用其系统。其中，Meta的Llama 2获得最高分，其次是BloomZ和OpenAI的GPT-4，但仍未获得特别高的分数。

研究人员强调，透明度是一个广泛的概念，他们根据100个指标评估模型的构建方式、运作原理以及人们如何使用它们。他们主要依赖公开信息，为每个模型打分，关注公司是否披露了合作伙伴和第三方开发者，以及是否向客户说明他们的模型是否使用私人信息等。

尽管Meta在基础模型方面表现最佳，获得54%的分数，但仍未提供有关社会影响的任何信息，包括隐私、版权或偏见投诉的解决途径。OpenAI则因未公开大部分研究以及数据来源，但由于有关其合作伙伴的大量信息可供查看，GPT-4的分数相对较高。

报告的作者表示，他们的目标是为政府和公司提供一个衡量标准。一些拟议中的法规，如欧盟的AI法案，可能会迫使大型基础模型的开发者提供透明度报告。

这一研究显示，尽管生成式AI拥有庞大而活跃的开源社区，但该领域的一些最大公司并不公开分享研究成果或代码。即使OpenAI的名称中含有“开放”，但出于竞争和安全的考虑，他们已经不再公开发布研究。

斯坦福大学的研究团队表示，他们愿意扩大指数的范围，但目前将继续关注已经评估的十大基础模型。这一研究突显了AI行业在透明度方面面临的挑战，以及监管对于促进更多透明度的重要性。

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