Superfy应用：利用AI匹配用户进行实时聊天和问题解答

要点: 1. Superfy是一款移动应用，旨在通过AI技术将用户连接到其他人，以获取关于个人问题的实时答案和建议。 2. 这款应用使用自家研发的Matchpoint AI技术，与开源LLMs结合，根据多个因素匹配用户，提供高度个性化的答案。 3. 超过85%的用户积极参与，平均每天使用31分钟，建立有意义的对话，使用户可以分享想法、建议和支持。

站长之家（ChinaZ.com）10月19日 消息:Superfy是一款以AI技术为基础的移动应用，旨在解决一些AI聊天机器人难以回答的问题，如情感问题、服装建议以及个人推荐等。

该应用在用户之间建立实时互动，让他们能够从其他人那里获取答案和建议，而不是依赖AI机器人。Superfy的AI技术Matchpoint AI使用自家研发的算法，根据多种因素匹配用户，包括用户在线时间、回答问题的频率以及与特定查询相关的专业知识。

这个技术还考虑了用户的兴趣、共同兴趣以及“个人化化学反应”，以提供高度个性化的答案。该应用还提供自动答案，以便在用户等待人工答案时提供帮助。

此外，Superfy已经积累了超过550，000名注册用户，其中85，000名每月活跃用户，主要是年轻的Gen Z用户。他们发现Superfy成为了一个有意义对话的地方，与其他人建立连接，与传统的问题回答网站有所不同。

用户在应用中花费的平均时间为每天31分钟，他们可以在多个对话和会话中分享意见，每个会话的平均时长为160秒，每天平均有16个对话。总之，Superfy通过促进有意义的对话，使用户积极参与，为用户提供了一种与他人互动的新方式。

（举报）