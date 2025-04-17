OpenAI 要砸 30 亿美金收购 AI 编码工具 Windsurf

为了在 AI 领域保持领先地位，OpenAI 已着手推进对 AI 编码工具 Windsurf 的收购。

站长之家(ChinaZ.com) 4月17日 消息:据（当地时间）17 日彭博社、CNBC 等外媒报道，OpenAI 正在就以约 30 亿美元的价格，与 Windsurf 进行收购谈判。

在此之前，Codium 旗下的 Windsurf 被冠以“编码神器”之名，并收获了大批“粉丝”，与凭借编码 AI 程序 Cursor 而闻名的 Anysphere 在业内分庭抗礼。这家创立于 2021 年的公司，向开发者们提供了只需通过自然语言指令就能自动生成代码的 AI 编码助手服务。

值得一提的是，公司还因率先引入 GPT-4.1 等比较新 OpenAI 模型而其技术实力得到认可。在这样的情况下，这家公司的估值从去年的 12.5 亿美元飙升到了今年的 30 亿美元。

如果 OpenAI 成功收购 Windsurf，这将成为 OpenAI 历史上规模比较大的并购案例。不过，目前谈判尚未进入最终阶段，仍存在条件变更或谈判破裂的可能性。

OpenAI 此前曾进行过几次小规模的并购。OpenAI 最近一次完成的并购是在去年 6 月，收购了数据库供应商 Rockset 和视频协作平台 Multi。为了扩大自身规模，OpenAI 上个月刚接受了由日本软银集团牵头的 400 亿美元融资。其中，软银对 OpenAI 的估值为 3000 亿美元。

彭博社分析称：“（如果 OpenAI 成功收购 Windsurf）在基于自然语言提示来编写代码等工作的AI编码助手市场，竞争将变得更加激烈。OpenAI 将直接与在快速发展的 AI 编码领域提供服务的 Anthropic、微软旗下的 GitHub、Anysphere 等公司展开竞争。”

同时还补充道：“这次交易也释放出一个信号，随着更多公司进入这个领域，并购活动将会增加。”

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