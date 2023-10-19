IBM 宣布扩大与亚马逊 AWS 合作关系：为客户提供生成式 AI 解决方案和专业知识

站长之家(ChinaZ.com) 10月19日 消息:IBM 今日于官网发布新闻稿宣布，扩大其与亚马逊云服务（AWS）的合作关系，以帮助更多共同客户实施生成人工智能 (AI) 并从中获取价值。

图片来自 IBM

作为扩展计划的一部分，IBM 咨询将深化并扩展其在 AWS 上的生成式 AI 专业知识，计划在 2024 年底之前培训 1 万名顾问。双方还计划提供配备生成式 AI 能力的联合解决方案和服务，旨在协助客户应对关键使用案例。

IBM 咨询和 AWS 已经在多个行业为客户提供一系列 AI 解决方案和服务。现在，双方正在增强这些解决方案和服务，以生成式 AI 的力量，帮助客户快速将 AI 整合到建立在 AWS 上的业务和 IT 运营中。IBM 咨询和 AWS 计划从以下特定解决方案开始：

通过 Amazon Connect 实现客服中心现代化 - IBM 咨询与 AWS 合作，使用生成式 AI 创建了语音和数字互动的摘要和分类功能，旨在实现聊天机器人和实时代理之间的无缝过渡，并为代理提供摘要详情，以加快解决时间并提高质量管理。

AWS 平台服务 - 该服务最早于 2022 年 11 月推出，现已升级为配备生成式 AI，更好地管理整个云价值链，包括 IT 运营、自动化和平台工程。新的生成式 AI 功能为客户提供了增强业务可维护性和可用性的工具，通过智能问题解决和可观察技术，提高了托管在 AWS 上的应用的正常运行时间和平均修复时间，使他们能够迅速有效地应对可能出现的问题。

AWS 供应链集成 - 这项计划中的服务将引入一个虚拟助手，可帮助加速和增强供应链专业人员的工作，以满足客户期望，优化库存，降低成本，简化物流，并评估供应链风险。

此外，对于寻求在 AWS 上进行现代化的客户，IBM 咨询计划将 AWS 生成式 AI 服务整合到其专有的 IBM 咨询云加速器中，以帮助加速云转型过程。这将有助于逆向工程、代码生成和代码转换。

致力于深化专业知识并扩展 AWS 的 watsonx 集成

IBM 已经在 AWS 的生成式 AI 服务，包括 Amazon SageMaker 和 Amazon CodeWhisperer 上建立了广泛的专业知识，并是第一个使用 Amazon Bedrock 的 AWS 合作伙伴之一，这是一项完全托管的服务，通过 API 提供了业界领先的基础模型（FMs），使客户可以选择最适合其使用情况的模型。

对于寻求实施生成式 AI 的客户来说，AI 专业知识和对 AWS 能力的深刻理解至关重要，而且 IBM 已经为共同客户提供了接触 IBM 咨询生成式 AI 卓越中心的专业人士的机会，这些专业人员拥有专门的生成式 AI 专业知识。

根据今天的消息，IBM 咨询计划到 2024 年底培训 1 万名顾问，他们将可以访问专门的合作伙伴计划，该计划提供关于 AWS 生成式 AI 服务的顶级使用案例和最佳实践的培训，帮助提升他们的知识，与技术专业人员互动，更好地为在 AWS 上进行创新的客户提供服务。

IBM 咨询全球人工智能和分析高级合伙人 Manish Goyal 表示：「企业客户正在寻求专业帮助，制定生成式 AI 用例战略，以推动业务价值和转型，同时降低风险。结合 IBM 的 AI 传统和在 AWS 上深厚的业务转型专业知识，这一重新设计的解决方案套件配备生成式 AI 功能，可以帮助我们的共同客户在他们选择的平台上快速且负责任地扩展生成式 AI 应用。」

IBM 还正在响应客户对 AWS 上生成式 AI 功能的需求，通过将 watsonx.data，这是构建在开放 lakehouse 架构上的专用数据存储，提供为完全托管的软件即服务（SaaS）解决方案，客户还可以在 AWS Marketplace 上获得 watsonx.data。该公司还计划到 2024 年将 watsonx.ai 和 watsonx.governance 提供给 AWS。这是两家公司以前为了让客户更轻松地在 AWS 上消费 IBM 数据、AI 和安全软件而做出的承诺的延续。

AWS 全球系统集成商总监 Chris Niederman 表示：「我们的客户越来越希望能够获得技术支持和 AI 专业知识，以制定和实施生成式 AI 战略，从他们的整个云价值链中为业务创造价值。我们很高兴与 IBM 合作，将内置生成式 AI 功能，以帮助我们的共同客户扩展其应用程序，并帮助 IBM 顾问深入了解 AWS 生成式 AI 服务的客户参与最佳实践。」

IBM 表示，拥有超过 40 年 AI 解决方案的共同经验，IBM 和 AWS 一直在合作，以满足寻求以成本、效率和增长为目标利用 AI 的客户的需求，无论是寻找技术演示、定义潜在的用例还是完全共同创造定制解决方案。

此外，IBM 是 AWS 的首席服务合作伙伴，全球拥有超过 22,000 个 AWS 认证，并获得了 17 个 AWS 服务交付和 16 个 AWS 能力认证。今天的消息在这一长期关系的基础上发展，强调了企业 AI 的重要性。实现规模化的企业 AI 需要以人为中心的原则方法，IBM 咨询帮助客户建立符合组织价值观和标准的警戒线，减少偏见，管理数据安全性、来源和溯源。

IBM 咨询通过混合云和 AI 技术加速客户的业务转型，利用合作伙伴的开放生态系统。凭借深厚的行业专业知识，包括战略、体验设计、技术和运营，IBM 已经成为全球最具创新和价值的公司的信任伙伴，帮助他们现代化和保护其最复杂的系统。

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