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Jovi Copilot 曝光：vivo OriginOS 4 的人工智能创意伴侣

2023-10-17 16:05 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月17日消息: Vivo 2023 开发者大会将于 11 月 1 日举行，本次大会 Vivo 预计带来一些突破性的新发展，包括一个自主研发的 AI 大型模型、专用于物联网（IoT）的操作系统，以及基于 Android 14 的 OriginOS 4。

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最近热议的消息中最引人注目的亮点之一是 Vivo 的自主研发 AI 大型模型。这个模型将首次亮相于 OriginOS 4。有趣的是 Vivo 采用的这种 AI 模型的方式。它将以一种独特的格式呈现，有点类似于微软的 Copilot。Vivo 的大模型设计成一个侧边栏，从屏幕边缘访问，它可以呼出浮动窗口。关键区别在于它集成了一种语音助手，采用独特的模式，专注于无缝管理 AI 数据和系统集成。

知名的科技爆料来源 @ 数码闲聊站还提供了一张令人向往的截图，让我们一瞥了这个 AI 助手，名为 Jovi Copilot，以及可以做什么。Jovi Copilot 拥有强大的功能，使其成为 Vivo 生态系统的多才多艺的一部分。它可以在您的手机内搜索信息，从照片到文件，使其成为一个方便的组织和检索数据的工具。此外，它可以生成各种类型的文本，包括活动营销方案和工作总结，使其成为一个潜在有价值的生产力工具。

另外，Jovi Copilot 还具有绘图功能，允许用户直接在助手内创建图像。它甚至可以将用户上传的照片转化为不同的艺术风格，为您的数字内容增添创意。除了生产力和创造力，这个 AI 助手还可以分析现实生活中的问题，并与用户进行对话，提升其作为日常伴侣的潜力。

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