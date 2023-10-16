一站式音视频生产协作平台“分秒帧” 提供在线审片批注等功能

站长之家（ChinaZ.com）10月16日 消息:分秒帧是一站式音视频生产协作平台，提供从在线审片批注、意见收集到成片交付，以及素材和版本管理、项目流程管控等全方位功能。
它旨在让整个团队实现更短的审改周期、更高的出片效率、更少的人力消耗，从而全面提升内容生产力，助力企业和团队降本增效，有效把握内容交付质量，扩大业务规模。
体验地址:https://www.mediatrack.cn/
核心功能:
1.在线审片:分秒帧提供精准的视频批注功能，使团队能够高效传达修改意见，减少二次沟通，提高审改效率。
2. 分享交付: 用户可以随时随地交付成果，确保安全便捷的成片交付。
3. 流程管理:分秒帧规范繁琐流程，实现无缝衔接，包括项目分组管理、权限精细配置、自定义审阅状态以及消息自动同步。
4.资产管理:素材和版本管理得以轻松有序管理，确保内容资源井然有序。
5. 多行业多场景解决方案:分秒帧整合了来自行业先进团队的工作流经验，覆盖广告、传媒、MCN、教育、游戏、动画、电商、影视等垂直领域。
分秒帧为全球超过100万创作者和3000+企业提供了一站式音视频协同创作服务，实现内容创作的高效协同，推动创意沟通，带来了生产力变革。
无论是在TVC、宣传片制作中，信息流广告领域，还是视频新媒体、教育培训、MCN和自媒体，分秒帧都可以助力团队从拍摄到后期审改，提高创意沟通效率，确保作品按时按质按需完成交付。力助手。
（举报）