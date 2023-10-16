淘宝回应上线微信支付：部分用户可用 正逐步开放

站长之家（ChinaZ.com）10月16日 消息:近日，有网友反馈称在自己的淘宝App支付页面出现了“微信扫码支付”选项，这一变化引起了广泛关注和讨论。

根据微博博主“读秒财经”向淘宝客服询问得到的回应，微信扫码支付功能正在逐步开放，但目前仅针对部分用户开放，而且只有部分商品支持这一支付方式。具体能否使用以页面显示为准。

据了解，目前在淘宝使用微信支付必须通过二维码，需要用户先保存支付二维码，再用微信扫码付款，操作相对较为复杂。

（举报）