淘宝回应上线微信支付：部分用户可用 正逐步开放

站长之家（ChinaZ.com）10月16日 消息:近日，有网友反馈称在自己的淘宝App支付页面出现了“微信扫码支付”选项，这一变化引起了广泛关注和讨论。
根据微博博主“读秒财经”向淘宝客服询问得到的回应，微信扫码支付功能正在逐步开放，但目前仅针对部分用户开放，而且只有部分商品支持这一支付方式。具体能否使用以页面显示为准。
据了解，目前在淘宝使用微信支付必须通过二维码，需要用户先保存支付二维码，再用微信扫码付款，操作相对较为复杂。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）10月16日 消息:近日，有网友反馈称在自己的淘宝App支付页面出现了“微信扫码支付”选项，这一变化引起了广泛关注和讨论。
根据微博博主“读秒财经”向淘宝客服询问得到的回应，微信扫码支付功能正在逐步开放，但目前仅针对部分用户开放，而且只有部分商品支持这一支付方式。具体能否使用以页面显示为准。
据了解，目前在淘宝使用微信支付必须通过二维码，需要用户先保存支付二维码，再用微信扫码付款，操作相对较为复杂。
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近日，有网友发帖称，在淘宝的支付页面出现了“微信扫码支付”、“去微信找朋友帮我付”的选项，引发热议。淘宝终于支持微信支付了?对此，淘宝官方客服向媒体表示，“微信扫码支付功能还在逐步开放中，目前只针对部分用户开放仅有部分商品支持这一支付方式。在具体操作中，用户需要先保存支付二维码，再用微信“扫一扫”功能完成支付。
PayPal近日宣布，旗下支付工具PayPal和Venmo将在苹果钱包中支持信用卡和借记卡的添加，以及苹果现金返还和奖励政策。Venmo是PayPal旗下的移动支付平台，支持网页、本地收付款以及网上和实体店购物付款，用法类似于国内的微信支付。使用“ApplePay”付款时，用户使用PayPal信用卡购物可获取2%返现，使用PayPal借记卡购物时也可获得PayPal积分并兑换现金或其他奖励，使用Venmo借记卡在参与活动的企业消费也可获得返现，最高3%。
微信支付近日在苹果AppStore再次提供充值优惠，活动时间为9月22日至9月28日。新用户可享受10%的充值优惠，非新用户则可享受5%的充值优惠。需要提醒的是，AppStore软件商店账户的余额可以在AppStore内部进行消费，包括订阅AppleMusic、iCloud、购买游戏以及购买App等众多服务。
央视知名女主持人李思思离职后，一个叫“李思思严选”的账号在淘宝直播悄悄上线。粉丝数量达300多人。淘宝直播还表示，欢迎李思思，若有意向加入，随时欢迎她的到来。
苹果正在调查部分iPhone用户报告称，更新iOS17后，其重要位置服务和iPhone分析选项被自动打开的问题。这两项功能原本在用户的“设置”中是关闭状态，但在更新系统后变为打开，且无需警告或征得用户同意。业内专家建议用户关闭这两项功能，以避免泄露个人信息。
马上就要迎来中秋、国庆双节了，为此，微信支付再次上线AppStore充值活动。即日起至9月28日，在微信支付中的AppStore充值可享至高10%优惠，仅限在指定页面AppStore充值可享受优惠。需要提醒的是，AppStore充值卡属于不记名预付卡，充值成功后不支持七天无理由退换货，另外，已充入AppleID的金额无法退款或转增他人，仅限该帐号使用。
10月9日，国家移民管理局政务服务平台正式开通在华外籍人士签证证件网上预约查询等功能。在华外籍人士可在支付宝搜索“NIA”或者“移民局”，进入国家移民管理局政务服务平台小程序在线办理相关业务，包括:在线预约申请本人签证证件、在线查询本人签证证件办理进度、在线查询本人签证证件信息、在线查询本人永久居留身份证件信息、在线查询永久居留外国人持用护照信息、在线查询办证机构信息、在线办事指引、线上亲友帮办服务。
据itbusiness报道，近期，一项新的研究揭示了Midjourney图片生成器存在的严重安全漏洞，这可能引发一场新的争议。MidjourneyMI作为一款生成式人工智能平台，在其服务条款中明确禁止用户制作任何侮辱性或攻击性的图片。过去几个月，人工智能技术被广泛用于政治宣传，但同时也引发了关于虚假信息和误导性图片的忧虑。
阿里妈妈淘宝联盟公布2023天猫双11激励计划，推出超10亿补贴、和低价优质货盘为淘客提收益，淘客推广淘宝天猫官方的双11官方立减货盘可返还技术服务费，新推出的「超级U选快抢日」限时抢购玩法，有百款商品天天上新，货盘价格低至1折，官方补贴淘礼金最高10元/个，推广者、招商团长等均有丰厚奖励!同时，淘宝联盟还首次接入微信广告渠道，淘宝客在微信朋友圈投放超级红包后实现直跳唤起淘宝app，消费者领取红包购买商品即可获得推广佣金，如遇新客还有额外奖励。在种草营销方面可通过淘宝联盟星任务打造的视频号种草、引流淘系成交的高效营销链路，拓展种草收益增量!消息还显示，在这个天猫双11，更多平台也宣布与阿里妈妈淘宝联盟建立更深入的合作，提供独家资源支持淘宝客，B站、知乎在双11期间将与淘宝联盟一起，面向淘宝客进行联合补贴:提供10%-20%不等的额外流量加码。未来3年，淘宝联盟将投入更多资源，扶持100万个深度运用AI的科技先锋淘客、10万个服务10万消费者的用户先锋淘客、100个年生意规模破亿的生态先锋服务商。
微信更新了iOS8.0.43内测版，版本大小约为685.9MB。该版本主要支持即将上市的AppleVisionPro设备。如需获取最新官方内部版微信下载，请在微信公众号回复“微信”两字。
PDF Talk是一款革命性的数字文档交互平台，通过AI驱动的聊天功能，让您与PDF文件进行交流。它提供了多种功能，包括AI驱动的PDF摘要、动态问答、多PDF查询和智能文档交互。PDF Talk利用先进的人工智能技术，帮助用户快速从文档中提取关键信息。无论您是学术界、专业人士还是休闲读者，我们的应用程序都可以以对话的方式帮助您从文档中获取有价值的见解。加入我们，一起重新定义与书面知识互动的界限。
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Protocol Pal是一个协议小助手，可以帮助您解析和理解各种协议。它提供了简单易懂的解释和示例，帮助您更好地理解和应用各种协议。Protocol Pal还提供了定价信息，您可以根据自己的需求选择适合的套餐。
Quizify是一个由人工智能驱动的测验生成器,可在几秒钟内为教育工作者简化评估的创建。它使用自然语言处理技术自动生成测验问题和答案选项。教育工作者只需提供任何文本,Quizify就可以立即生成相关的选择题测验。它还提供高级功能,如自定义问题数量,自定义答案选项数量等。Quizify可以节省教育工作者大量时间,无需手动创建和组织测验问题。它生成的测验可以直接在Google表单中发布和分配。总体来说,Quizify通过利用人工智能的力量简化了测验的创建和交付。
Webullar是一个完全自动化的在线存在平台，通过用一句话描述您的业务，可以在30秒内创建一个完整的网站和社交媒体帖子。它可以帮助您节省成千上万美元和数周的时间，仅需使用手机即可生成一个定制的网站。此外，它还可以生成无限的社交媒体帖子，并帮助您管理所有的客户和潜在客户。Webullar提供不同的付费计划，包括Starter、Pro和Advanced，每个计划都有不同的功能和价格。您可以在14天内免费试用任何付费计划，并在试用结束之前随时取消或更改计划。Webullar还提供移动应用程序，方便您随时随地管理在线存在。
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BabaSelo是一个美食灵感与食谱创作的网站。用户可以在该网站上探索各种美食灵感，创建自己的食谱，并与其他用户分享。该网站由Selo橄榄油提供支持。定价信息请访问官方网站了解。该产品定位于为用户提供美食灵感和食谱创作的平台。
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AweMyFace是一款肌肤护理应用，是通往完美肌肤的唯一指南。它通过人工智能识别痘痘并显示受影响区域的百分比，帮助用户了解个人肌肤状况，跟踪行为对痘痘产生的影响，并提供个性化建议和定制提醒，帮助用户改善肌肤状况，消除痘痘，拥有更洁净的肌肤。该应用支持离线使用，用户的照片和数据仅存储在设备上，不会与他人共享。
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