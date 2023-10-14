OpenAI表示将继续免费提供ChatGPT，不追求快速盈利

文章概要: OpenAI 在其网站上发布了一份“严肃的解释”，以反驳有关该公司的错误信息并澄清其使命。 OpenAI 表示，其使命是继续开发至少与人一样聪明、造福全人类的人工智能，同时限制员工和投资者的经济收益。 OpenAI 强调 ChatGPT 将保持免费，并且预计不会在“不久的将来”实现盈利。

站长之家（ChinaZ.com）10月14日 消息:OpenAI 在其网站上发布了一份“严肃的解释”，以反驳有关该公司的错误信息并澄清其使命。OpenAI 表示，其使命是继续开发至少与人一样聪明、造福全人类的人工智能，同时限制员工和投资者的经济收益。OpenAI 强调 ChatGPT 将保持免费，并且预计不会在“不久的将来”实现盈利。

OpenAI最近发布了一份文档，旨在澄清公司的使命和计划，并反驳有关公司的误解。在这份文档中，OpenAI再次强调了其自2015年成立以来的使命，即开发至少与人类同样聪明的人工智能，以造福全人类。OpenAI明确表示，其开发的AI将继续受到非营利组织的监督，这个非营利组织在2019年创建了一个营利实体，以作为补充。OpenAI在其职业页面上还强调了其对人工通用智能（AGI）的关注，希望对人类未来产生巨大的积极影响。任何不符合这一目标的项目都被视为“不合适”。

OpenAI明确表示，公司将使其使命优先于盈利，将财务回报限制在员工和投资者之间，未来的盈利超过限制部分将返还给非营利组织。虽然在2019年宣布新的公司结构时，OpenAI表示将奖励早期投资者最多100倍的回报，但对于未来的投资者，这个倍数可能会较低。

OpenAI被报道称，公司有望在明年超过10亿美元的年收入，超过了投资者的预期。然而，OpenAI强调，由于开发和运营基础AI模型的高成本，公司目前并不盈利，并不指望在不久的将来盈利。

重要的是，OpenAI强调ChatGPT将继续免费提供给用户使用，而公司的收入将来自愿意支付“高级服务”的客户和公司。OpenAI的目标是确保人工智能的好处以最广泛和安全的方式提供给全球人民。

尽管OpenAI在文档中详细介绍了其使命和计划，但有趣的是，文档中没有提及微软对OpenAI的大规模投资，以及微软如何积极整合OpenAI的技术到其Bing聊天机器人中。Bing聊天机器人因情感爆发和误导用户而引起用户不满。最近，它被AlgorithmWatch抓住传播关于选举的错误信息，这似乎与OpenAI对AI安全的承诺相矛盾。微软回应称，他们正在不断改进技术，Bing聊天机器人使用了OpenAI和微软语言模型的混合。

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