特斯拉CyberOpener开瓶器国内开售 售价350元灵感源自赛博皮卡

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:特斯拉中国宣布，特斯拉CyberOpener开瓶器在国内正式上市，其设计灵感源自于特斯拉的赛博皮卡。
这款开瓶器经过21道工序和12次拉砂工艺处理，并采用316L不锈钢材质，使其不仅外观美观，而且坚固耐用。
据悉，该产品规格为95mm*37mm*7mm，净量99.3g，售价350元。
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站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:特斯拉中国宣布，特斯拉CyberOpener开瓶器在国内正式上市，其设计灵感源自于特斯拉的赛博皮卡。
这款开瓶器经过21道工序和12次拉砂工艺处理，并采用316L不锈钢材质，使其不仅外观美观，而且坚固耐用。
据悉，该产品规格为95mm*37mm*7mm，净量99.3g，售价350元。
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今日，特斯拉在中国官网上架TeslaCyberOpener开瓶器，售价350元。相比普通的几块钱开瓶器，特斯拉CyberOpener开瓶器价格确实不便宜。有意思的是，特斯拉CEO马斯克为CyberTruck哨子宣传时不忘嘲讽苹果一番:不要在愚蠢的苹果抛光布上花钱，快来买特斯拉哨子吧!”此前，苹果推出售价19美元的抛光布，被网友调侃天价抹布”。
日前，特斯拉官方发布消息，特斯拉老车主引荐奖励政策将截止至2023年10月31日。该引荐活动采用积分制，推荐一人或成功复购会获得相应的积分积分可以用来兑换宝箱”，其中包括超级充电里程、服饰精品、车辆配件、FSD使用权等等。现款特斯拉ModelY的售价为26.39-34.99万；Model3的售价为25.99-29.59万；ModelS的售价为69.89-82.89万；ModelX的售价为73.89-83.89万。
彼得森汽车博物馆于日前举办年度盛会，参与该盛会的人非富即贵，门票价格为1750美元，餐桌价格每人17500美元起。汽车传奇人物杰雷诺将主持此次活动，在晚会上，一辆特斯拉2024款Cybertruck电动皮卡被成功拍卖。有报道称，特斯拉Cybertruck已经在美国当地展厅开启展示，预计新车将于近期开始向车主交付。
截至今年9月30日，在3.5k-5k价位段，vivoX90系列合计份额为13.0%，机型总销量份额排名中国智能手机市场第一。vivo韩伯啸表示，vivoX90系列这代加了两次单，但还是提前一个月完成了销售任务，后面没有多少货可以卖了。有了天玑9300，vivoX100系列成为安卓阵营性能最强悍的旗舰手机，值得期待。
特斯拉周日为X平台上的Cybertruck账号添加了官方认证，确认其为特斯拉的官方附属账号。该账号于今年8月创建，此前一直为私人账号，此次变身为Cybertruck的官方账号，也预示着特斯拉皮卡或许近段时间开启交付。Cybertruck在2019年发布时，其起售价是3.99万美元，一万辆的营业额就超过了28亿元，马斯克显然不会做这种赔本的买卖。
特斯拉向有关部门申请了一个许可，将要为德克萨斯州的超级工厂打造一个前所未有的超大食堂。从得克萨斯州许可和监管部门的一份表格显示，该食堂很有可能是受到了Cyberturck的影响，将在现有食堂的基础上进行翻新与改造。特斯拉还暂未公布这所赛博食堂”的具体信息，不过，根据赛博食堂”这一名字来看，全新打造的食堂一定会与众不同。
随着假期的临近，机票价格出现了大降价，不少线路的机票价格相比一个月前降价高达50%以上。一位网友晒出自己的购票经历，他根据以往经验提前一个月订购机票，于9月2日给家人以4600元的价格购买了机票。这次降价可能是临近节假日，多数旅客会选择高铁或其他出行方式，导致部分航空公司的售票情况不达预期，就选择把价格降低来吸引旅客朋友。
特斯拉除了卖车开了一家杂货铺”，推出各种五花八门的周边产品。特斯拉在美国市场推出CyberBeerCyberStein限量套装，售价150美元，套装包含两瓶特斯拉赛博啤酒和两个酒杯。回顾特斯拉推出的周边产品，说特斯拉是周边大户一点不为过，不仅售卖特斯拉相关的帽子、保温杯、雨伞等推出了特斯拉钥匙带、特斯拉品鉴酒杯、CyberTruck哨子、特斯拉空玻璃酒瓶，甚至是以Cybertruck为灵感的猫窝，售价89元。
近日有特斯拉车主发布微博宣称自己起诉特斯拉获胜，被赔3000元外加更换芯片。2019年他购买了一台进口版的特斯拉Model3P，2020年1月份运到中，当年3月5日提车，10月份发现自己的车使用的是HW2.5芯片，今年7月立案，8月网络开庭，9月一审胜诉。现在谁让我不爽就起诉谁，特别是特斯拉水军。
特斯拉今天宣布，第三代家庭充电桩和赛博充能给市面上主流三方品牌车型充电，且兼容性达95%以上，智能又便捷。特斯拉还放出了适配清单，可以看出，赛博充兼容三方品牌车型已有30余款，其中比亚迪车型最多，涵盖8款。赛博充是特斯拉中国团队专为国内消费者打造的，售价5500元，功率为7千瓦，6个小时可将一辆Model3后轮驱动版电量从20%充到90%，同时采用了可拆卸充电器主体，配合专用适配器，可化身便携式随车充”，随时使用。
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