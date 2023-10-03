Google Bard 即将推出新功能“记忆”，以更好地记住用户喜好

本文概要: Google Bard 聊天机器人即将推出新功能“记忆”，允许其存储和适应重要的用户信息并个性化对话体验。

该更新旨在通过理解和存储有关个人的重要信息（例如您是否有孩子、喜欢去哪里旅行或是否是素食主义者）并相应地调整其响应来改进 Google 聊天机器人。

OpenAI 在最近发布的 ChatGPT 自定义说明中提供了一个类似的功能。

站长之家（ChinaZ.com）10月3日 消息:Google Bard 聊天机器人即将推出新功能“记忆”，允许其存储和适应重要的用户信息并个性化对话体验。该更新旨在通过理解和存储有关个人的重要信息（例如您是否有孩子、喜欢去哪里旅行或是否是素食主义者）并相应地调整其响应来改进 Google 聊天机器人。

“记忆”功能类似于 OpenAI 最近发布的 ChatGPT 自定义说明功能。用户可以选择启用或禁用此功能，具体取决于他们的喜好。

启用“记忆”功能后，Google Bard 将开始存储您提供给它的信息。例如，如果您告诉 Google Bard 您有两个孩子，它会记住这一点，并在您以后询问有关家庭活动或旅行目的地的问题时将其考虑在内。

“记忆”功能还可以帮助 Google Bard为您提供更个性化的搜索结果。例如，如果您告诉 Google Bard 您是素食主义者，它会避免向您提供包含肉类成分的食谱。

从“内存”选项卡（可通过左侧菜单访问），用户将能够添加新的首选项。据推测，同一页面将允许您删除不正确或可能不需要的记忆。

Google Bard 的“记忆”功能是一个令人兴奋的新功能，它有望使聊天机器人更加实用和个性化。

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