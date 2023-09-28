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AI视野：ChatGPT用户可以访问互联网了；Photoshop网页版正式推出；微调多模态大模型会灾难性遗忘

2023-09-28 15:01 · 稿源：站长之家

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📰🤖📢AI新鲜事

ChatGPT用户可以访问互联网了!

OpenAI 宣布 ChatGPT 用户现在可以浏览互联网，不再受限于2021年9月之前的数据。这一更新允许用户访问最新信息，拓展了 ChatGPT 的应用领域。

🚀 AiBase提要:

1. 💡 ChatGPT现在支持浏览互联网，不再受限于2021年9月前的数据。

2. 💡 这一更新扩大了ChatGPT的功能，用户可以访问最新信息和链接。

3. 💡 OpenAI计划将这一功能扩展给所有用户，提供更广泛的数据范围。

Adobe Photoshop网页版正式推出

Adobe正式推出了Photoshop网页版，包含Firefly AI生成式填充等功能，用户界面简化，但暂无免费版本计划。

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AIBase提要:

🔶 Photoshop网页版正式推出，含AI功能

🔷 用户界面简化，适合新用户

🔶 暂无计划推出免费版本

微软在Windows11画图软件中测试由DALL-E驱动的文字转图像工具

微软宣布在Windows11自带的画图软件Paint中测试一个由DALL-E驱动的文字转图像创作工具PaintCocreator，用户可以通过输入文本描述来生成艺术创作图像。PaintCocreator允许用户输入文本描述后自动生成相关图像，也可以选择艺术风格后生成3个图像样例供用户选择。当前以预览版面向Windows Insider用户推出，未来可能会对所有Windows11用户开放。

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AiBase提要:

1. 微软在Windows11的Paint中测试DALL-E驱动的文字转图像工具，允许用户通过文本描述生成艺术图像。

2. PaintCocreator可自动生成相关图像，提供艺术风格选择和图像编辑功能。

3. 目前为预览版，仅面向Windows Insider用户，未来可能收费或对所有Windows11用户开放。

决策类AI公司第四范式在港交所上市

决策类人工智能公司第四范式在香港联合交易所主板挂牌上市，发行价55.60港元，开盘价上涨13.49%。

AiBase提要:

📈 发行价上涨:决策类AI公司第四范式在香港联合交易所主板挂牌上市，每股价格55.60港元，开盘价上涨13.49%。

💼 财务表现:招股书显示，第四范式2020-2022年营收逐年增长，2023年第一季度营收为6.44亿港元。

🤖 AI转型计划:第四范式是中国最大的决策类AI公司，计划利用募集资金加强基础研究、技术能力和解决方案开发，扩展产品和进入新行业领域。

京东云发布言犀 AI 计算平台，助力大模型落地

京东云在西安城市大会上发布了言犀 AI 计算平台，通过优化算力和存储，帮助大模型开发者降低门槛和成本。

AiBase提要:

1、平台提供全流程的数据准备、模型开发、训练和部署能力，支持无代码开发，让大模型应用开发更加简单。

2、言犀平台内置了优秀商业模型和开源模型，还提供应用场景的专有模型，帮助产业公司快速落地大模型。

3、通过言犀平台，大模型向各行各业的落地将变得更加快速和高效。

扎克伯格预测:明年将迎来人工智能名人与粉丝互动时代

Meta首席执行官马克·扎克伯格表示，人工智能名人与粉丝互动可能在明年成为现实。他提到了粉丝与名人互动的需求，但也指出了品牌安全的考虑，可能会推迟到明年才成为主流。

🤖 AiBase提要:

📣 马克·扎克伯格预测:明年人工智能名人将与粉丝互动。

🤩 粉丝与名人的互动需求巨大，但品牌安全也是考虑因素。

💡 技术挑战和品牌安全问题需要解决，新时代或将到来。

👨‍💻💡🎯聚焦开发者

智源研究院开源 AI 硬件评测引擎FlagPerf v1.0

FlagPerf v1.0是由智源研究院发布的开源AI硬件评测引擎，评测包括功能正确性、性能、资源使用和生态适配等指标。该项目已涵盖多领域模型，支持多框架和测试环境，确保评测公平并开源测试代码。

AiBase提要:

📊 功能评测:验证芯片支持模型运行

🚀 性能评测:评估训练时间和计算吞吐量

💾 资源使用:衡量芯片和服务器其他零部件的使用情况

修复视频新神器BSCV工具集 为视频修复技术开辟新可能

在过去十年中，视频修复技术取得了显著进展，但对于常见问题如直播视频的修复效果不尽理想。为了更好地应对这些问题，研究人员开发了BSCV数据集，一个专为解决视频修复问题而设计的全新工具和视频集合。

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论文地址:https://arxiv.org/pdf/2309.13890v1.pdf

AiBase提要:

1. 📊 数据集介绍: BSCV数据集包含超过28，000个视频剪辑，用于模拟真实世界的比特流损坏视频恢复，具有多种复杂和不可预测的错误模式。

2. 🛠️ 损坏模型创新: 研究人员提出了一个三参数损坏模型，模拟视频比特流的损坏，增加数据集的挑战性和现实性。

3. 🖼️ 视频恢复框架: 论文介绍了一种视频恢复框架，包括插件式特征增强模块，用于提取和融合受损和无损区域的局部特征，以提高视频恢复性能。这一框架灵活且适用于多种比特流相关的视频恢复任务。

多模态大模型KOSMOS-2.5擅长处理文本密集图像

KOSMOS-2.5是一款多模态模型，专注于处理文本密集图像，采用了统一的Transformer框架，具备卓越的文本图像理解能力。

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论文地址:https://arxiv.org/abs/2309.11419

AiBase提要:

1️⃣ KOSMOS-2.5基于Transformer框架，支持端到端文本图像理解，包含视觉编码器和文本解码器，可生成Markdown格式文本。

2️⃣ 预训练使用大规模数据集，达到3.24亿条，增强多模态理解力。

3️⃣ KOSMOS-2.5在文档文本识别、Markdown生成等任务上表现卓越，具备潜力应用于更广泛领域。

马毅团队新研究:微调多模态大模型会灾难性遗忘

随着GPT-4的发布，多模态大模型（MLLM）成为热点。业界常将视觉编码器与语言模型集成构建MLLM。尽管微调后的MLLM在视觉语言任务上表现强劲，但仍面临灾难性遗忘的问题，即过拟合微调数据集后，在其他任务上的性能下降。

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论文地址:https://arxiv.org/pdf/2309.10313.pdf

AiBase提要:

1. 马毅团队提出了EMT框架，评估微调后的多模态大模型（MLLM）的灾难性遗忘。

2. 实验表明，微调MLLM在提升微调数据集性能的同时，也导致其他数据集性能下降。

3. 微调过程中，MLLM会产生与微调数据集相关的幻觉文本，忽略原始问题。

Vizro:一个创建模块化数据可视化应用的工具包

Vizro是一款强大的工具包，无需深入编程或设计经验，可快速自助组装自定义仪表板，使用Python创建灵活可扩展的数据可视化应用。

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项目地址:https://github.com/mckinsey/vizro

AiBase提要:

📦 快速自助组装仪表板: Vizro让您以分钟级速度创建自定义仪表板，无需编程经验。

🔧 简单配置代码: 只需几行配置代码，即可创建复杂仪表板，内置Plotly和Dash等库。

🧩 模块化扩展: 可选高代码扩展功能，结合低代码和高代码优点，创建可扩展Python数据可视化应用。

OpenLM:一个专为中等规模语言模型设计的模型训练库

OpenLM是一个PyTorch代码库，旨在训练中等规模语言模型，通过训练OpenLM-1B和OpenLM-7B两个语言模型，分别在1.6T和1.25T文本标记上进行验证，取得了出色的成果，包括在零样本文本分类和多项选择任务上的表现。

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AiBase提要:

🚀设计重点:OpenLM旨在最大化GPU利用率和训练速度，适用于新的语言模型研究和应用。

🧠模型验证:OpenLM-1B和OpenLM-7B在1.6T和1.25T文本标记上进行验证，在零样本文本分类和多项选择任务上表现卓越。

🌟未来展望:OpenLM计划支持多模态模型、专家混合和数据集组合，以及扩大规模以支持更大的语言模型。

🤖📱💼AI应用

百度推出求职助手类AI机器人 提供面试指导、薪资谈判等服务

百度搜索推出了一款求职助手类的AI机器人，旨在帮助求职人群提升求职体验，包括简历优化、面试指导、薪资谈判等全流程服务。该机器人可以根据用户的情况提供个性化的职业推荐和谈薪话术，帮助求职者更好地准备面试并获得满意的薪资待遇。此举是为了帮助应届生和职场新人在竞争激烈的秋招季中脱颖而出，轻松拿到心仪的offer。

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AiBase提要:

🤖 AI求职助手登场: 百度推出了一款AI机器人，旨在提升求职人群的求职体验。

📄 全流程服务: 该机器人涵盖简历优化、面试指导和薪资谈判等全方位服务，个性化推荐职业和谈薪话术。

🎯 助力应届生: 主要目标是帮助应届生和新职场人员在竞争激烈的秋招季中脱颖而出，轻松获得心仪的职位。

Meta 推出新的人工智能工具和名人代言的数字助手

Meta推出新的人工智能工具和名人代言的数字助手，CEO马克·扎克伯格希望这些工具可以帮助启动元宇宙。

AiBase提要:

🚀 数字助手与智能眼镜: Meta在开发者大会上展示了AI软件、新款虚拟现实头戴设备，以及智能眼镜。

📱 聊天应用整合AI: 用户可以在Facebook旗下应用中分享通过AI技术生成的数字贴纸，如滑稽卡通风格的数字贴纸。

🌐 合作与元宇宙愿景: Meta与名人合作，打造数字代言人，计划让用户创建自己的数字助手，以推动元宇宙构建。

Instagram 即将推出生成式 AI 图像编辑功能

Instagram将推出名为“restyle”的图片编辑工具，用户可以通过文字描述改变图片的外观。此外，还将推出名为“backdrop”的工具，可以为图片添加生成式AI生成的背景。Meta公司还展示了基于AI的贴纸功能，允许用户通过文本提示快速为聊天和故事创建自定义贴纸。

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📷 AiBase提要:

Instagram将推出名为“restyle”的图片编辑工具，通过文字描述改变外观。

新工具“backdrop”可为图片添加生成式AI生成的背景。

基于AI的贴纸功能允许用户为聊天和故事创建自定义贴纸。

🤖📈💻💡大模型动态

法国初创公司 Mistral AI 免费发布高性能语言模型 Mistral7B

Mistral AI，一家法国人工智能初创公司，最近发布了一款性能优越的语言模型 Mistral7B，并免费向所有人提供使用。该模型性能出色，免费下载无限制。

AiBase提要:

🔍 Mistral7B模型免费发布

🚀 高性能语言模型

💡 提供多种下载方式

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关键词：

  • 天玑9200+首发机型有哪些？

    iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。

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    Redmi Note12 Turbo

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    第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。

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    华为Mate X3

  • 华为P60 Pro参数怎么样？

    6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。

    华为P60 Pro

  • 华为P60配置参数怎样？

    6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。

    华为P60

  • OPPO Pad2是什么处理器？

    天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。

    OPPO Pad2

  • OPPO Pad2参数配置怎么样？

    天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。

    OPPO Pad2

  • 骁龙7+ Gen2支持哪些网络技术？

    5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。

    骁龙7+Gen2

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