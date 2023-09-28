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Vizro：一个创建模块化数据可视化应用的工具包

2023-09-28 11:55 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月28日 消息:Vizro是一款强大的工具包，旨在帮助用户创建模块化的数据可视化应用。无需深入编程或设计经验，您可以在短短几分钟内快速自助组装自定义仪表板，从而创建灵活且可扩展的Python数据可视化应用。

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项目地址：https://github.com/mckinsey/vizro

借助Vizro，您可以使用简单的配置几行代码来创建复杂的仪表板，这些仪表板会自动使用诸如Plotly和Dash等库进行组装，同时还内置了编程和设计的最佳实践。

核心功能:

  • 快速仪表板组装:Vizro让您能够以分钟级速度自助组装自定义仪表板，无需高级编程或设计经验。

  • 简单配置:只需几行简单的配置代码，即可创建复杂的仪表板，利用Plotly和Dash等库进行自动组装。

  • 高级配置选项:您可以使用不同格式的配置，包括Pydantic模型、JSON、YAML或Python字典，以增加实现的灵活性。

  • 模块化扩展:Vizro提供可选的高代码扩展功能，以模块化方式几乎无限定制仪表板，结合了低代码和高代码的优点，用于创建灵活且可扩展的Python数据可视化应用。

  • 多种配置选项:您可以定义高级类别，包括组件（创建图表、表格、输入/输出界面等）、控件(创建过滤器、参数输入和自定义操作控制器)、页面、布局和导航(创建多个页面，具有可定制的布局和灵活的导航)以及操作和交互(创建图表之间的交互，并使用预定义或自定义操作，如导出)。

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  • 天玑9200+和天玑9000有什么区别？

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    天玑9200+

  • 天玑9200+参数性能怎么样？

    台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。

    天玑9200+

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    天玑9200+

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    OPPO Pad2

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