Vizro：一个创建模块化数据可视化应用的工具包

站长之家（ChinaZ.com）9月28日 消息:Vizro是一款强大的工具包，旨在帮助用户创建模块化的数据可视化应用。无需深入编程或设计经验，您可以在短短几分钟内快速自助组装自定义仪表板，从而创建灵活且可扩展的Python数据可视化应用。

项目地址：https://github.com/mckinsey/vizro

借助Vizro，您可以使用简单的配置几行代码来创建复杂的仪表板，这些仪表板会自动使用诸如Plotly和Dash等库进行组装，同时还内置了编程和设计的最佳实践。

核心功能:

快速仪表板组装:Vizro让您能够以分钟级速度自助组装自定义仪表板，无需高级编程或设计经验。

简单配置:只需几行简单的配置代码，即可创建复杂的仪表板，利用Plotly和Dash等库进行自动组装。

高级配置选项:您可以使用不同格式的配置，包括Pydantic模型、JSON、YAML或Python字典，以增加实现的灵活性。

模块化扩展:Vizro提供可选的高代码扩展功能，以模块化方式几乎无限定制仪表板，结合了低代码和高代码的优点，用于创建灵活且可扩展的Python数据可视化应用。

多种配置选项:您可以定义高级类别，包括组件（创建图表、表格、输入/输出界面等）、控件(创建过滤器、参数输入和自定义操作控制器)、页面、布局和导航(创建多个页面，具有可定制的布局和灵活的导航)以及操作和交互(创建图表之间的交互，并使用预定义或自定义操作，如导出)。

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