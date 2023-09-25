OpenAI首席执行官表示监管可能会出错但不必担心

文章概要: 1. 许多国家计划进行人工智能监管，英国将主办全球AI安全峰会，关注前沿技术的风险和国际框架支持。 2. OpenAI首席执行官Sam Altman在担忧人工智能快速发展的背景下表示，监管可能出现错误，但不应过于担心。 3. Altman还强调了对强大系统的有针对性监管的必要性，同时警告不应低估监管的必要性。

站长之家（ChinaZ.com）9月25日 消息:在全球各地对人工智能的快速发展引起担忧之际，OpenAI首席执行官Sam Altman表示，监管虽然可能出现错误，但这并不应成为过度担心的原因。此言论是在许多国家计划加强人工智能监管，英国计划于11月举办全球AI安全峰会，其焦点是深入了解前沿技术带来的风险以及如何支持国际框架的。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Sam Altman是OpenAI的首席执行官，该公司得到了微软的支持，他在访问台北期间表示，尽管他对政府过度监管并不感到过分担心，但这种情况仍有可能发生。他说:“我也担心监管不足。我们这个行业经常抨击监管，但我们一直呼吁监管，但只是针对最强大的系统。”

Altman的言论强调了监管的重要性，特别是在涉及到最强大的人工智能系统时。他的立场表明，监管应该是有针对性的，旨在确保人工智能技术的安全和可持续发展，而不是全面禁止或抑制创新。

此外，英国计划主办的全球AI安全峰会将成为国际社区讨论人工智能未来发展的关键平台。峰会将汇集来自各个国家的专家和决策者，共同探讨如何建立合适的监管框架，以解决人工智能技术所带来的潜在风险。

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