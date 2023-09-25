百川智能发布闭源大模型Baichuan2-53B 并开放API

站长之家（ChinaZ.com）9月25日 消息:百川智能发布了闭源大模型Baichuan2-53B，该模型全面升级了Baichuan1-53B的各项能力。Baichuan2-53B在数学和逻辑推理能力上表现出显著的提升，并且通过高质量数据体系和搜索增强的方法极大降低了模型幻觉，是目前国内幻觉问题最低的大模型。

Baichuan2-53B是百川智能发布的第六款大模型，在高质量数据构建和信息获取方面均做了大量优化。百川智能独创了一套数据质量体系，以低质、优质为标准将数据进行分类，确保Baichuan-53B始终使用优质数据进行预训练。

此外，Baichuan2-53B还对多个模块进行了升级，包括指令意图理解、智能搜索和结果增强等关键组件。这一综合体系通过深入理解用户指令，精确驱动查询词的搜索，最终结合大语言模型技术，优化模型结果生成的可靠性，实现更精确、更智能的模型回答结果，减少模型幻觉。

作为首批通过备案的大模型企业，百川智能此次开放了Baichuan2-53B的API接口，正式进军To B领域，开启商业化进程。企业和开发者可以通过API将Baichuan2-53B集成到他们的应用程序和服务中。

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