快手自研文生图大模型可图Kolors开启内测

站长之家（ChinaZ.com）9月18日 消息:据未来科技力消息，快手自研的文生图大模型 “可图”（Kolors）已于近期开启内测。该大模型具有强大的文本理解、丰富的细节刻画和多样的风格转化特点。

此前，快手在APP评论区已开始内测“AI 玩评”功能，内测中的 “AI 玩评” 功能可以根据用户输入的文字生成相应的图像，并提供多种风格选择。

（举报）