B站将上线“创作者声明”功能 发布AI生成内容需添加声明

站长之家（ChinaZ.com）9月14日 消息:B站发布《关于“主动添加内容标识”的公告》称，将在9月20日，上线“创作者声明”功能。该功能可以帮助UP主在发布稿件时，补充对稿件的作者声明。 如果创作者选择的声明与稿件内容不符，社区可能会将错误声明进行编辑或修改。

创作者需要添加的标识主要包括以下几类:

1. 发布原创涉及国内外时事、公共政策、社会事件等相关内容时，需要在稿件简介中标明拍摄时间、地点; 如果发布的视频为转载视频，则需要在投稿页面选择转载，并添加转载来源;如果转载视频侵犯了原作者的合法权益，或是对社区造成了负面影响，则会依据社区规则对发布者进行处罚。 2. 发布包含人工智能生成的内容（AIGC）时，请添加作者声明:该视频使用人工智能合成技术。避免误导观众。 3. 发布高危险动作、使用危险物品的内容，请添加作者声明:视频内含有危险行为，请勿轻易模仿。避免其他用户效仿而带来身体伤害。 4. 发布含有虚构情节的短剧等内容时，请添加作者声明:该内容仅供娱乐，请勿过分解读。 5. 发布涉及轻微观感不适的例如轻微血腥、暴力、不洁物等内容时，请添加作者声明:该内容可能引人不适，请谨慎选择观看。同时我们将避免此类内容向特定群体分发。 6. 发布带博彩性质的行为、过分溢价的物品、奢侈生活方式等内容，请添加作者声明:请理性适度消费。避免用户盲目效仿造成不可估量的损失。 7. 分享个人体验、个人观点类内容，请添加作者声明:个人观点，仅供参考。

内容标识功能Q&A :

1、我为什么要添加内容标识?

标识可以帮助大家更好地理解UP主的内容，理解创作者的出发点、创作动机、创作顾虑等。

2、 我是否可以选择多个作者声明，优先选择哪个?

目前同一个视频只支持添加一条作者声明，当内容同时符合多个作者声明的要求时，按照以下优先级添加:人工智能合成技术>危险行为>理性适度消费>引人不适>个人观点>仅供娱乐

3、我可以在哪些地方进行转载标注?

发布涉及国内外时事、公共政策、社会事件等相关信息时，需要在Web端创作中心基本设置>-类型>-转载或App端更多设置>-稿件类型>-转载添加转载来源

4、我要如何添加作者声明?

可以在Web端进行添加:稿件发布时，在创作中心选择【更多设置】->声明与权益->创作者声明->选择声明类型，目前此功能在测试中，部分用户可使用。

5、如果添加标识选错了怎么办?

如果创作者选择的声明与稿件内容不符，社区可能会将您的错误声明进行编辑或修改。

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