华人团队推出Medusa简单框架 可将LLM推理速度提高2倍

站长之家（ChinaZ.com）9月13日 消息:来自普林斯顿、UIUC等机构的华人团队提出一个用于加速大型语言模型（LLM）推理速度的简单框架Medusa，并于9月12日开源发布。测试结果显示，Medusa可以将LLM的生成效率提高约2倍。

Medusa是一个简单的框架，它让大家也可以使用多解码头技术来加速大型语言模型的生成。目前，许多热门的加速技术如speculative decoding都存在一些痛点，比如需要一个不错的draft模型作为基础，系统复杂度高，采样生成时效率不高等。

项目地址:https://github.com/FasterDecoding/Medusa

Medusa的方法是在原有的语言模型上增加额外的“解码头”，让每个头同时预测多个可能的未来词元。在使用Medusa增强模型时，原有的模型保持不变，仅新增的解码头在训练中进行微调。生成时，这些头并行产生多个可能的词，然后通过一种基于树的attention机制合并处理，最后使用一般的采纳策略从候选中挑选出最长的可信前缀进行解码。

研究人员通过以下几点设计，来解决speculative decoding存在的问题:

1） 不引入新的模型，仅在原模型上新增解码头，训练时参数效率高。

2） 生成时不需要严格匹配原模型的分布，使非贪婪生成甚至比贪婪解码还快。

第一个版本主要优化了每个batch只有一个样例的场景，也就是本地机器上常见的使用方式。在这种配置下，Medusa可以为Vicuna系列模型带来约2倍的加速。研究人员称正在积极扩展Medusa的应用场景，集成到更多的推理框架中，以获得更高的性能提升。

Medusa核心功能:

- 在现有语言模型上增加多解码头

- 高效训练参数

- 生成时树形attention机制合并多个预测

- 非贪婪生成模式下实现更快速度

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