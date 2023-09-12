再见了Lightning! iPhone15迎来USB-C时代

站长之家(ChinaZ.com) 9月12日 消息:据国外媒体报道，苹果公司下一代iPhone15几乎可以肯定会配备USB-C端口，取代目前的Lightning连接器。这主要是由于欧盟的一项新法规要求在欧盟国家销售的所有手机必须使用USB-C端口进行充电。尽管这一要求要到2024年才会正式生效，但各种迹象表明，苹果已经做好了在iPhone15上使用USB-C的准备。

Lightning连接器自2012年随iPhone5首次亮相以来，已经成为iPhone的标配。它比早期的30针Dock连接器小了80%，对于追求轻薄的iPhone来说是个很大的进步。而它双面可插入的设计，也解决了早期USB接口插不进的尴尬。但自2014年USB-C标准问世以来，Lightning的局限性也开始暴露。比如Apple Pencil需要通过Lightning接口进行充电，这带来了不少不便。

USB-C具有双面可插、小巧等优点，能很好解决Lightning的问题。它也兼容越来越多的设备，是公认的未来标准。虽然从Lightning转到USB-C对用户来说暂时会有不便，但长远来看，整个行业实现连接器统一将是一个巨大的进步。

但报道同时指出，在苹果看来，连接器的未来在于无线充电。早在多年前，苹果高管就曾预测线充电的必要性会不断降低。这些年苹果对MagSafe无线充电的大力推广，以及iOS17中新增的便捷无线充电功能，都显示苹果希望用户最后完全拥抱无线充电。

尽管iPhone15还会保留线充电功能，但无线充电才是苹果视为未来的充电方式。一旦无线充电变得无所不能，线充电端口可能会完全从iPhone上消失。

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