新西兰媒体公司Stuff禁止OpenAI爬取数据训练ChatGPT

文章概要: 1. 媒体公司Stuff采取行动，禁止人工智能引擎如ChatGPT使用其新闻内容来学习回答问题和生成内容。 2. Stuff首席执行官Laura Maxwell表示，越来越多的新闻机构已封锁OpenAI旗下的ChatGPT，不允许其软件“爬取”信息。 3. 主要目标是说服OpenAI支付许可费以使用他们的信息。

站长之家(ChinaZ.com) 9月11日 消息:新西兰媒体公司Stuff采取了一项重大举措，禁止人工智能引擎ChatGPT等使用其新闻内容来训练AI如何回答问题和生成内容。

Stuff首席执行官Laura Maxwell在一份声明中表示，他们已加入越来越多的新闻机构，封锁了OpenAI旗下的ChatGPT，不允许其软件“爬取”他们网站上的信息。为了明确立场，他们还更新了其网站，明确表示不允许人工智能公司使用其内容来训练其软件模型。

Maxwell指出，封锁软件工具爬取其内容以谋取商业利润一直都违反了他们的政策。然而，媒体公司的主要目标似乎是说服OpenAI支付许可费以使用他们的信息。新闻机构、艺术家、作家和其他内容创作者对其作品未经允许且未经补偿地被公司用于“生成式人工智能”产品的担忧激增。

新闻业对此采取行动，目的是避免重蹈搜索引擎和社交媒体时期的覆辙，全球科技巨头能够在原始工作的基础上建立前所未有的规模和影响力的业务。虽然商业协议并不普遍，但OpenAI已与美国的一些新闻机构进行了谈判，以许可其内容来训练ChatGPT，其中Associated Press是一个例子。

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