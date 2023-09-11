AI 律师助手：LexisNexis 引入生成式人工智能简化法律工作

文章概要: 1. 法律软件公司LexisNexis正引入AI技术，以简化法律文书撰写和研究工作。 2. AI技术有望帮助律师更高效地进行法律工作，包括文书撰写和查找相关法律案例。 3. 公司的首席技术官表示，引入类似于ChatGPT的AI功能将改变法律行业的工作方式。

站长之家(ChinaZ.com) 9月11日 消息:LexisNexis是一家法律软件公司，主要提供工具帮助律师找到正确的判例法来进行法律论证。

现在，该公司正在采用生成式人工智能（AI）技术，以简化法律文书的撰写和法律研究的工作流程。

虽然像ChatGPT这样的AI工具在帮助律师处理法律工作方面具备潜力，但在法律领域，特别需要仔细核查其工作。去年六月，纽约市的一对律师曾经使用ChatGPT工具来起草一份非常糟糕的法律文书，该AI引用了虚假案例，导致法庭上掀起了轩然大波，法官愤怒不已，两名律师陷入了无比尴尬的境地。这个案例证明了在法律背景下，像ChatGPT这样的机器人虽然可能有所帮助，但在使用时必须仔细检查其工作。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

然而，这一事件并没有让LexisNexis的团队放弃对AI潜力的探索。作为一家提供法律工具，帮助律师查找相关法律案例以支持法律论点的法律软件公司，LexisNexis认识到AI在减少律师从事的律师工作中的潜力，但也认识到这些非常现实的问题。

LexisNexis的首席技术官Jeff Reihl表示，他理解AI的价值，事实上，公司已经将这项技术融入其平台多年。但能够将类似于ChatGPT的功能添加到其法律工具箱中，将有助于律师更高效地进行法律文书撰写和查找相关法律案例。

Reihl称“作为一个组织，我们已经使用AI技术工作多年。我认为自从ChatGPT在去年十一月发布以来，真正不同的是生成文本和与这项技术相关的对话方面的机会。”

因此，LexisNexis看到AI技术在法律领域的潜力，特别是在简化法律文书的撰写和法律研究方面。这一举措有望改变法律行业的工作方式，使律师能够更高效地提供法律服务。

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