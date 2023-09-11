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AI专家成自由职业市场的热门新职位 相关职位数量增加250%

2023-09-11 15:27 · 稿源：站长之家

文章概要:

- 自由职业和职业平台上的人工智能职位需求急速增长。

- 从2021年7月到2023年7月，生成式人工智能相关职位数量增加了近250%。

- 企业积极寻求与人工智能相关的自由开发人员进行合作，特别是在人工智能应用程序开发领域。

站长之家(ChinaZ.com) 9月11日 消息:根据CNBC报道，自由职业市场近年来掀起了一股人工智能专家热潮。技术领域的自由职业者，如软件工程师和设计师，一直以来都在自由职业领域取得了成功，但如今生成式人工智能领域的兴起正在为自由职业者带来高薪机会的繁荣。

数据显示，从2021年7月到2023年7月，与生成式人工智能相关的职位数量在自由职业和职业平台上增加了近250%。同时，自从大型语言模型如OpenAI的"GPT"和"ChatGPT"于2022年11月首次向公众开放以来，全球范围内引用这些技术的英语职位帖子增加了21倍。

科幻 机器人

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Vlad Hu的职业生涯始于软件工程师，后来他创立了自己的软件机构。然而，最近一年，他发现最大的职业机会在于成为一名自由职业的人工智能专家。Hu并不是唯一一个如此做出改变的人，生成式人工智能的兴起正快速塑造着自由职业技术就业市场，雇主发布与人工智能相关的职位数量大幅增加，而求职者也在职业和自由职业工作平台上积极搜索这些职位，包括LinkedIn、Upwork和Fiverr等。

三年前，要成为一名人工智能专家需要具备深入的机器学习算法和深度学习人工智能知识，以及其他技术知识。然而，从2021年7月到2023年7月，Indeed的数据显示，在其平台上与生成式人工智能相关的职位数量增加了近250%。

根据微软旗下的LinkedIn表示，自从大型语言模型于2022年11月首次向公众开放以来，LinkedIn会员对"gen AI"术语的搜索量持续增长。这表明人们对这一领域的兴趣不断增加。LinkedIn还指出，6月份的一项调查发现，44%的美国受访者计划在明年扩大对人工智能技术的使用，47%的人认为这将提高生产力。

自由职业领域的人工智能专家有机会利用各经济领域现有行业专业人士缺乏人工智能技能的优势。尽管技术、信息和媒体行业中精通人工智能的人员最多，但其比例仅为2.2%。其他行业如零售和金融服务也在快速采用人工智能核心能力，但目前精通人工智能的员工数量相对较低。

最近，自由职业平台Upwork与OpenAI签署了一项协议，将企业与熟悉其大型语言模型的专家联系起来。Upwork表示，专家推销的人工智能技能总数超过250种。这些专家通常需要扎实的计算机科学基础、机器学习算法知识、熟练掌握编程语言如Python以及数据管理和分析经验。

许多人工智能专家还拥有与其领域相关的大学学位或经验。然而，专家指出，最终要展示自己具备特定项目的技能、能力和专业知识是至关重要的。

对于那些对人工智能领域感兴趣但尚未进入就业市场的人，建议尽早开始学习计算机科学课程。专注于人工智能技能的YouTube视频或博客等独立教育方法也越来越受欢迎。随着各行业专业人士的职业发展，学习新概念和工具如ChatGPT将变得非常重要。

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  • 天玑9200+和天玑9000有什么区别？

    核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。

    天玑9200+

  • 天玑9200+参数性能怎么样？

    台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+相当于骁龙哪个处理器？

    天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。

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    5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。

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