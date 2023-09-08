AI阅读陪练初创公司Ello融资1500万美元 以提高儿童识字能力

文章概要: 1. AI初创公司Ello获得1500万美元A轮融资，提供基于人工智能和语音识别技术的阅读辅导服务，旨在帮助儿童提高阅读能力。 2.Ello提供订阅服务，每月以24.99美元向幼儿园至三年级的儿童提供五本书，并利用独有的技术监听孩子的朗读，纠正发音错误，以及提供额外帮助。 3. 公司计划扩大产品覆盖范围，与学校合作，开发适用于课堂的产品，并推出多语言版本。

站长之家(ChinaZ.com) 9月8日 消息:Ello是一家致力于帮助儿童提高识字能力的初创公司，其独特的人工智能和儿童语音识别技术让它在教育科技领域脱颖而出。最近，该公司宣布获得了1500万美元的A轮融资，以支持其产品开发和扩大与消费者的接触。

Ello的服务定位于幼儿园至三年级的儿童，每月以24.99美元提供五本书。家长需要下载Ello应用程序，通过一系列问题来确定孩子的阅读水平，并了解他们的兴趣，如动物、艺术与手工艺、体育和科学。然后，阅读专家会为每个孩子精选书籍。家庭账户可以额外添加孩子，每月每个孩子的费用为12.49美元。虽然目前只支持平板电脑应用，但该初创公司正在努力将其引入智能手机。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Ello利用自家独特的技术，监听孩子的朗读，分析其语音以纠正发音错误和漏读的单词。与真实的老师一样，AI阅读陪练会等待孩子读完页面后，使用基于拼读法的策略来传授他们关键的阅读技能。此外，孩子还可以点击问号图标以获取额外帮助。

Ello的联合创始人兼首席执行官Dr. Elizabeth Adams表示，Ello不以测试为导向，而是专注于提高孩子的阅读兴趣和自信心，致力于提供一种基于学习的愉快体验，不让孩子感到像是在参加考试。

Ello声称其AI阅读教练在性能上胜过OpenAI的Whisper和Google Cloud的语音API。公司表示，已经有10，000个家庭在使用Ello，孩子们在该应用上已经阅读了超过30万本书籍。

此外，Ello还计划与学校合作，未来将开发专门为教室设计的产品。公司目前正在与大约30所学校进行试点项目，主要集中在旧金山和纽约。

Ello的长期计划包括推出其他语言版本，目前正在测试德语版本。公司的技术基于自监督学习，这使得在不同人群之间进行性能评估变得更加容易，可以更轻松地纠正偏差。

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