世界开源大模型Falcon 180B引爆 性能直逼商业模型

要点: Falcon180B是TII研究中心推出的开源大模型，参数量达1800亿，在Hugging Face排行榜上位居第一。

Falcon180B在多项自然语言处理基准测试中表现强劲，击败了LLaMA2，与GPT-3.5和PaLM2不相上下。

Falcon180B可免费商用，提供了聊天对话版本，任何人都可以试用体验。

站长之家（ChinaZ.com）9月7日 消息:近日，阿布扎比的全球领先技术研究中心 TII 发布了一款世界顶级开源大模型 ——Falcon180B。这款模型在3.5万亿 token 的训练下，拥有1800亿参数，性能超过了之前的开源模型 Llama2，甚至接近了谷歌的 GPT-4。Falcon180B 在各项任务中表现出色，被认为是目前最好的开源大模型之一。

Falcon180B 的训练过程使用了亚马逊云机器学习平台，并在多达4096个 GPU 上完成了训练，总共进行了大约7，000，000个 GPU 计算时。训练数据主要来自于 RefinedWe 数据集，其中包括对话、技术论文和一小部分代码等多种数据。

项目地址:https://huggingface.co/tiiuae/falcon-180B-chat

Falcon180B 在多个基准测试中都表现出色，超过了 Llama2和 GPT-3.5。在 Hugging Face 开源大模型榜单上，Falcon180B 的评分也超过了 Llama2，成为当前评分最高的开放式大模型。

除了基础模型，研究人员还发布了聊天对话模型 Falcon-180B-Chat，该模型在对话和指令数据集上进行了微调，可以进行实时对话的演示。

虽然 Falcon180B 的性能引起了广泛关注，但也有一些人对其质疑。英伟达高级科学家 Jim Fan 指出，Falcon-180B 的训练数据中代码只占了5%，而代码是提高模型推理能力的重要数据，因此对于没有代码能力的模型，无法声称优于 GPT-3.5或接近 GPT-4。

总的来说，Falcon180B 作为世界顶级开源大模型，拥有强大的性能和参数规模，在各项任务中表现出色。然而，对于其在代码方面的不足，还需要进一步的探讨和研究。

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