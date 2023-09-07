词典网站Dictionary.com添加了一系列与 AI 相关的词汇 包括:LLM、GPT等

站长之家（ChinaZ.com）9月7日 消息:Dictionary.com最近宣布扩充其词汇，将一系列与人工智能（AI）相关的术语加入其单词列表，包括生成式人工智能、GPT和LLM。这一举措反映了AI技术在当今现代词汇中不断渗透的趋势

除了增加这些新词汇外，Dictionary.com还对“幻觉”一词的定义进行了扩展。在与生成式人工智能相关的背景下，幻觉现在意味着产生与用户意图相反的虚假信息，并将其呈现为真实的信息。这一定义的变化表明了AI技术对信息的塑造和传播方式产生了深远影响。

Dictionary.com运营者翻译和英语学习工具thesaurus.com ，他们计划在2023年秋季增加大约566个新条目和348个新定义。这一举措是因为他们希望跟上不断变化的英语语言，以确保词典保持与时俱进。

除了与AI相关的词汇之外，新的词汇和扩展定义还包括了一些其他有趣的词汇，例如“nepo Baby”（指有著名父母的名人）、“jawn”(指不需要特定词的事物或人)、“biohacking”(指战略生物实验，特别是针对自己的)以及“algo”(指计算机算法)等等。

Dictionary.com不仅仅是一个词典，他们还运营着一个名为“Grammar Coach”的AI辅助写作工具，进一步展示了AI技术在语言和文字领域的广泛应用。

Dictionary.com的词汇扩充举措反映了当今科技领域和流行文化中AI技术的重要性，同时也突显了语言的不断演化和适应。

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