陶哲轩新论文秘密武器曝光 GitHub Copilot加持简直不要太丝滑

站长之家（ChinaZ.com）9月4日 消息:陶哲轩日前在社交平台上透露，自己长达十多年的论文写作流程终于进行了颠覆性的升级。原来他一直使用的是TeXnicCenter和MiKTeX这套传统的LaTeX组合，近期在网友的推荐下，改为采用了VSCode+TeX Live+LaTeX Workshop+GitHub Copilot这一组合。

VSCode中的自定义代码片段功能极大地提高了LaTeX论文的编写效率，再配合人工智能代码助手GitHub Copilot，可以自动生成代码段落，完全颠覆了陶哲轩以往的编码习惯。

陶哲轩表示，自己最近的一篇新论文就是全程使用这些新工具完成的，可以感受到这些人工智能助手明显改善了他的论文写作体验。数学大神也在文中表示，改变几十年的老习惯并不容易，如果不是这些新工具带来的明显效率提升，自己也难以突破固有思维模式进行升级换代。可见AI辅助类工具正在悄然颠覆学术界的论文写作方式，使得传统流程实现飞跃提效。

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