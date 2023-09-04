AI视野：百度输入法上线AI创作助手“超会写”；作业帮发布自研银河大模型；字节跳动推“文本到3D”技术MVDream

百度输入法上线AI创作助手“超会写” 小红书爆款标题轻松拿捏

百度输入法推出基于文心大模型的创作助手“超会写”，可以为用户提供场景化的高质量文本创作服务。用户只需在“超会写”界面输入需求，AI助手就会提供几个符合条件的文本供选择。例如高情商沟通、神评论、改写文案、短视频配文、小红书爆款标题、创意微博等。

要点: “超会写”可以根据不同场合需求，提供符合条件的创作文本。

“超会写”基于百度自研的文心大模型打造。

通过“超会写”，百度输入法实现智能创作，提升用户体验。

DeepMind联合创始人透露:GPT-5正在秘密训练中

DeepMind联合创始人Suleyman近日表示，GPT-5正在秘密训练中，预计将比现在的GPT-4模型大100倍。

要点: Suleyman透露GPT-5仍在训练中，将比GPT-4大100倍。

OpenAI CEO此前否认了训练GPT-5的说法，可能是更名了。

如果按这个比例，GPT-5参数规模将达到惊人的10万亿。

腾讯或将在9月初正式发布混元大模型

腾讯将在9月初的数字生态大会上正式发布混元大模型，模型已在腾讯内部进行测试应用，涵盖云业务、广告、游戏、金融等领域。模型有望面向外部开放。

要点: 腾讯将在9月数字生态大会上发布混元大模型

模型已在腾讯内部多业务场景进行测试应用

模型有望面向外部开放使用

作业帮发布自研银河大模型 孩子做作业再也不“费家长”了!

作业帮发布自主研发的银河大模型，该模型在多场景下表现出色，作业帮将在更多教育场景中应用银河大模型，不断提升其性能和多模态能力。

要点: 银河大模型是作业帮自研的教育类大模型，覆盖多学科、多学段、多场景。

银河大模型在智能解题、知识问答、中英文写作等方面表现强劲。

作业帮将在APP、智能硬件等更多场景应用银河大模型，持续优化模型。

字节跳动推“文本到3D”技术MVDream

字节跳动研究人员推出MVDream新技术，可仅从文本描述生成高质量3D图像，实现从文本到3D渲染。通过多视角图像训练，可生成连贯一致的3D内容，避免“两面人”等问题。但目前分辨率仅256x256像素，需要更大模型提升质量和泛化能力。

要点: MVDream可以仅从文本描述生成高质量3D图像。

训练使用多视角图像，生成连贯一致的3D内容。

当前分辨率较低，需要更大模型提升质量。

几款免费AI在线logo生成工具

目前，市面上已经有不少利用人工智能技术生成品牌 logo的工具，旨在帮助个人用户以高效率和低成本激发品牌灵感。用户只需输入公司名称和行业，然后选择所需的字体、颜色和图标等选项，即可生成独特的logo。

感兴趣的可以自行体验: AI Design: https://ailogo.qq.com/guide/brandname

Namecheap: https://www.namecheap.com/logo-maker/app/new/

Looka-AI: https://looka.com/

Logomaster:https://logomaster.ai/

阿拉伯语版ChatGPT“Jais Chat”问世

阿拉伯联合酋长国研究人员利用Cerebras公司的AI芯片，研发出面向阿拉伯语的开源大模型Jais和Jais Chat。这是首个阿拉伯语参数规模超过100亿的开源语言模型，在阿拉伯语任务测试上性能可匹敌ChatGPT。

要点: Jais是面向阿拉伯语的开源大模型，参数量达130亿。

在阿拉伯语任务上，Jais性能可匹敌ChatGPT。

Jais在Cerebras专用芯片上训练，具有技术创新。

APUS发布天燕大模型

9月2日，人工智能企业APUS发布自主研发的千亿级多模态人工智能大模型“天燕大模型”，在国际C-Eval评测中取得整体第三名的成绩。

AiLMe天燕大模型官网:www.apusai.com/#/

要点: 天燕大模型具备对文本、图像、视频、音频的理解和生成能力。

从天燕大模型提炼出4个垂直领域精炼模型，用于不同应用场景。

基于天燕大模型，APUS推出了多款AI产品，如智能问答、简笔画生成等。

马斯克承认用X数据训练AI:微软别想用，但我自己能用

马斯克更新推特隐私政策表示会使用用户数据训练AI模型，但声称只使用公开信息，引发隐私和数据使用方面的担忧。

要点: 推特更新隐私政策明确表示可能会用收集的信息训练AI模型。

马斯克此前还指责微软非法使用推特数据训练AI，却现在自己要这么做。

推特还将从9月29日开始收集用户的生物特征、工作教育信息等更多个人数据。

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