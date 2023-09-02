英国出版商敦促首相保护知识产权免受 OpenAI 等人工智能系统的侵害

站长之家(ChinaZ.com) 9月2日消息:英国出版商敦促其首相在人工智能峰会上保护作者和其他内容制作者的知识产权，这是一次重要的干预。

此前，ChatGPT 聊天机器人背后的 OpenAI 在法律文件中辩称，起诉其公司使用他们的作品训练强大的 AI 系统的作者「误解了」美国版权法的范围。

这封来自出版人协会的信，代表数字和印刷书籍、研究期刊和教育内容的出版商，要求英国首相 Rishi Sunak 在 11 月峰会上明确表示，当 AI 系统吸收英国创意产业生产的内容时，必须尊重知识产权法。

ChatGPT 这类生成 AI 工具，是指能够从简单的提示中生成令人信服的文本、图像和音频内容的技术，这些技术是由互联网上获取的大量数据进行训练的，其中包括出版作家的作品。

出版人协会在信中表示：「代表我们的行业和更广泛的内容行业，我们请求您的政府，要么作为您峰会的一部分，要么与其同时，发表强烈声明，明确表示英国知识产权法应该在 AI 系统吞噬任何内容并事先获得许可证时得到尊重。」

作者一直在抗议他们所说的未经授权使用他们的作品来训练聊天机器人。Sarah Silverman、Mona Awad 和 Paul Tremblay 等人正在起诉 OpenAI，声称该公司未经作者许可就对小说进行训练，从而违反了版权法。本周，OpenAI 对诉讼做出了回应，声称「创新者在转型方面使用版权资料并不违反版权法」。

在英国，政府已经收回了最初提出的允许 AI 开发人员免费使用受版权保护的书籍和音乐来训练 AI 模型的建议。知识产权办公室在 2022 年 6 月提出了豁免条款，但部长们已经收回了这一提议。议员们在本周发布的一份报告中表示，处理豁免提议显示出「对英国创意产业需求的明显缺乏理解」。

出版商行业团体的信中表示，英国「世界领先」的创意产业应该与 AI 发展并行支持。它指出，一项研究估计出版业对英国经济的价值为 70 亿英镑，雇用了 7 万人，并支持数十万名作者。

出版商协会首席执行官 Dan Conway 写道：「本届政府已经正确地认识到创意和技术领域的巨大增长潜力，最好是作为平等的合作伙伴实现。我们希望您考虑我们的请求，并支持有关政府部门采取行动，为英国的 AI 发展创造正确的业务条件。」

一位政府发言人表示，部长们致力于在创意产业中使用人工智能「平衡和务实」的方法。

「为了支持这一点，知识产权办公室正在与 AI 公司和权利持有人合作，制定版权协议和指南。这支持我们使英国成为 AI 研究和开发的世界领袖，同时确保我们的版权框架继续促进和奖励英国的创意产业的创新和投资。」

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