Worldcoin创始人:AGI将于2030年到来

文章要点: 1. Worldcoin创始人预计AGI和核聚变能源将在2030年实现。 2. Altman也投资了核聚变Startup公司，认为无限能量对AGI至关重要。 3. Worldcoin项目旨在应对AGI带来的就业减少，通过提供全民基本收入。

站长之家（ChinaZ.com）8月31日 消息:Worldcoin公司创始成员Saturnin Pugnet最近在一次对话中预计，AGI和核聚变能源将在2030年实现。这与OpenAI创始人Sam Altman此前的预测类似，Altman也认为到2030年，人工智能革命和可再生能源将助力信息和能源成本接近零。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

目前AGI进展缓慢，还无实质性突破。但有趣的是，Pugnet将AGI和核聚变能源放在一起讨论，与Altman的想法不谋而合。

Altman一直在投资核聚变创业公司，因为计算对充足能源的需求日益增长。随着科技公司也积极布局核能，核聚变备受关注。

Pugnet发起的Worldcoin项目旨在应对AGI可能带来的就业减少，通过提供全民基本收入。考虑到Altman也投资Worldcoin和核能公司，Pugnet预计AGI和核聚变能源在2030年实现与Altman的观点不谋而合也就不足为奇了。

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