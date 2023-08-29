卡巴斯基CEO:ChatGPT仍无法于人类智能相媲美

文章概要: 1. 卡巴斯基CEO认为ChatGPT目前只能应对较简单的问题，仍无法与人类智能匹敌。 2. 卡巴斯基的研究团队正在利用ChatGPT改进工作流程，但不完全信任其生成的结果。 3. 卡巴斯基提出“网络免疫”理念，通过安全设计实现基本不可攻破的解决方案。

站长之家（ChinaZ.com）8月29日 消息:卡巴斯基公司首席执行官尤金·卡巴斯基（Eugene Kaspersky）在亚太网络安全峰会上表示，ChatGPT目前可能能够回答一些较为直接和简单的问题，但与人类智能仍存在差距。卡巴斯基是在小组讨论环节中发表上述言论的，讨论中还有卡巴斯基公司亚太区总经理Adrian Hia和亚太区研究与分析团队负责人Vitaly Kamluk。

Kamluk在讨论中表示，卡巴斯基的团队正在利用ChatGPT改进各种用例的工作流程。但是，他们对ChatGPT的使用也有一些限制，例如不允许传递机密信息或任何可能识别卡巴斯基客户的标记。他说:“我们可以利用ChatGPT来优化我们的工作。然而，它终究只是一个大型语言模型——我们可能会利用它进行支持，但我们不会完全相信它生成的结果。这些结果还需要经过进一步的验证阶段。”

卡巴斯基网络安全公司强调了其“网络免疫”的概念。

卡巴斯基表示:“卡巴斯基网络免疫是我们最近在美国和欧盟注册商标的方法。它体现了一种安全设计理念，可以创建基本不可能被入侵的解决方案，并最大限度地减少潜在漏洞数。在一个科技可被好人和坏人同样利用的时代，传统的网络安全已不再足够。”

根据市场研究公司IDC的一项研究，预计亚太地区的AI支出在三年内将翻一番，从2023年的98亿美元增长到2026年的186亿美元。这也使该地区成为AI采用的前沿，本地企业计划在未来三年内在各种商业技术中嵌入AI。

Hia补充说:“IDC的报告强调中国、澳大利亚和印度是该地区AI支出的三大领导者，我相信会有更多国家效仿。这使我们有必要现在就为亚太地区的AI实施和采用制定一个安全路线图，以确保我们在不影响网络安全的情况下获得其优势。”

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