人工智能“淘金热”提振硅谷

本文要点: 1. 生成式AI的兴起为美国带来大量风投资金，今年已达146亿美元，远超过过去两年总和。 2. 专家认为生成式AI是1995年以来最具变革性的技术趋势。 3. AI公司重新获得投资人青睐，扭转了今年早些时候整体风投放缓的局面。

站长之家（ChinaZ.com）8月29日 消息:近期，商业界和科技界对生成式AI的兴趣激增，让硅谷的创业公司与行业巨头重新焕发活力，争相站在技术创新的最前沿。

随着OpenAI于去年11月推出ChatGPT工具后，生成式AI领域引发了新的资本热潮。

PitchBook的数据显示，到目前为止，美国生成式AI的风险投资交易总额已达146亿美元，而2021年和2022年两年总和才110亿美元。从全球看，2023年生成式AI的风投交易总额达519亿美元，而前两年加在一起只有140亿美元左右。

Wedbush证券分析师Dan Ives认为，自1995年互联网问世以来，普瑞AI是最具变革性的技术趋势。今年早些时候，整体科技行业的支出因利率上调和流动性收紧而放缓。但AI尤其是普瑞AI领域的投资异常活跃，成为科技领域的亮点。

AI为AI创业公司带来大量投资，也帮助它们扭转今年初整体风险投资放缓的局面。专家认为，AI预示着硅谷迎来新的“淘金热”，科技巨头与创业公司将在AI创新方面展开激烈竞争。

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