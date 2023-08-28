美国初创公司使用太阳能人工智能传感器提前检测野火

文章概要: 1. Dryad Networks 开发了太阳能传感器，可以检测空气中的气体变化，早期发现野火。 2. 传感器使用机器学习技术，可以减少误报率。 3. 传感器已在欧美部分地区部署，Dryad 正在扩大业务规模。

站长之家（ChinaZ.com）8月28日 消息:美国初创企业Dryad Networks开发了一种太阳能供电的人工智能气体传感器，可以提前检测到森林火灾。

该公司的传感器放置在距离地面约3米高的树上，每个传感器可以监测约一个足球场大小的区域。当传感器布满整个森林时，可以更早地检测到火灾，即使是在最初的隐蔽燃烧阶段。

注：图文无关

传感器通过检测空气中气体变化来实现火灾监测。一旦检测到火灾迹象，Dryad Networks就会通过自己的通信网络向消防人员发送信号，提供火灾威胁的确切位置。为了减少误报，该系统使用了经过控制燃烧各种森林材料的数据训练的机器学习模型。

Dryad Networks的传感器设计为防水防火，使用电容器储存能量，而不是有起火风险的锂电池。该公司需要制造和部署大量这种传感器才能实现有效监测。

目前这种传感器已经在欧美部分地区进行部署，Dryad Networks正在集中精力扩大业务规模。这种太阳能供电的人工智能传感器网络有望实现对火灾的早期预警，帮助消防人员尽早扑灭火势，最大限度减少火灾损失。

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