微软重组动视暴雪收购交易 将云游戏版权出售给育碧

站长之家（ChinaZ.com）8月22日 消息:为了获得英国监管机构批准其687亿美元收购动视暴雪的交易，微软正在重组该交易，将动视暴雪游戏的云游戏版权在未来15年内出售给育碧。这一举措旨在减轻英国监管机构对该交易可能对云游戏市场产生的反竞争影响的担忧。

根据新的安排，育碧将获得动视暴雪当前和未来15年内发布的所有PC和主机游戏的云游戏版权。作为回报，育碧将通过一次性付费和基于市场的批发定价向微软授予这些游戏在Xbox Cloud Gaming服务上流传的权利。育碧还可以将这些游戏授权给运行非Windows操作系统的其他云游戏服务。

这一重组交易已经导致英国竞争监管机构启动新的调查，预计将持续到10月18日。尽管如此，交易重组不会影响微软向欧盟的承诺。

微软已经达成了多项云游戏交易，欧盟监管机构批准了动视暴雪的交易，这要归功于向欧盟国家消费者提供的免费许可，这将允许他们通过“他们选择的任何云游戏流媒体服务”流式传输所有当前和未来的动视暴雪 PC 和游戏他们拥有许可的控制台游戏。

“与育碧的协议的结构使得微软仍将获得充分履行其对欧盟委员会承诺的法律义务所需的权利，以及其对其他云游戏流媒体提供商的现有合同义务，包括 Nvidia、Boosteroid、 Ubitus 和 Nware，”微软总裁史密斯说道。

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