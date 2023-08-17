腾讯：行业大模型已应用于金融、文旅、传媒等10余个行业

站长之家（ChinaZ.com）8月17日 消息:8月16日，腾讯控股披露二季报，显示本季腾讯实现营收1492.08亿元，同比增长11%，净利润（Non-IFRS）375.48亿元，同比增长33%。

科技创新方面，腾讯今年上半年累计研发投入311.91亿，行业大模型解决方案在10余个行业落地。自2018年至今累计投入达到2368亿元。截至2022年末，腾讯研发人员占比达74%。

腾讯表示，截至6月，腾讯在全球主要国家和地区专利申请公开总数超过6.6万件，专利授权数超过3.3万件，主要集中在人工智能、云技术、大出行、即时通讯等前沿领域。

截至2022年末，腾讯研发人员占比达74%。依托于自主研发，腾讯在算法、算力方面不断提升底层能力。今年6月，腾讯推出模型即服务（MaaS）解决方案，基于腾讯云自研的高性能计算集群、AI原生向量数据库、高性能网络等，帮助企业以更高效率和更低成本开发定制大模型。

其中，腾讯云新一代HCC高性能计算集群，采用最新一代腾讯云星星海自研服务器，整体算力性能提升3倍。AI原生向量数据库，最高支持业界领先的10亿级向量检索规模，能够将开发者接入AI效率提升10倍。腾讯云高性能网络星脉，搭载新一代HCC高性能计算集群，万亿参数大模型训练时间已加速至4天。

在内部产品矩阵上，腾讯云行业大模型能力在腾讯企点、腾讯会议、腾讯云AI代码助手等多款SaaS产品中率先应用。在外部产业生态上，腾讯行业大模型已经应用于金融、文旅、传媒、政务等10余个行业，提供超50个行业解决方案。

在金融领域，腾讯助力中金所技术公司打造自有模型，降低技术开发与运营成本，多场景数据分析每日调用峰值高达1亿次。在传媒领域，腾讯联合央视总台，打造了传媒大模型方案，推动了媒体内容生产与传播的智能化进程。

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