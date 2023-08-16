腾讯游戏Q2国际市场收入同比增长19%

凤凰网科技讯8月15日消息，京东集团发布了2023年二季度及中期业绩报告，营收达到2879亿元人民币，同比增加7.6%，预估2791.4亿元人民币；在非美国通用会计准则下归属于上市公司普通股股东的净利润达到86亿元人民币，同比增长31.9%；非美国通用会计准则下归属于上市公司普通股股东的净利润率达到3.0%，创历史同期最好水平。2023年第二季度来自京东零售分部的收入为2532.8亿元，上年同期为2415.57亿元；该分部的经营利润为81.43亿元，上年同期为81.73亿元；商品收入为1521.31亿元，上年同期为1366.18亿元。