美团于温州设科技新公司，含AI软件开发业务

DevOpsGPT是一个基于人工智能的软件开发自动化解决方案，将自然语言需求转化为可工作的软件。通过结合LLM和DevOps工具，DevOpsGPT极大地提高了开发效率，缩短了开发周期，并降低了沟通成本，从实现了更高质量的软件交付。支持更多DevOps平台:可以与更多的DevOps平台连接，实现整个过程的开发和部署。